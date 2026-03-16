Лекарства по завышенным ценам: вскрыта схема на миллиарды

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов.
По данным ведомства, ТОО «Интерфармсервис», являясь единственным дистрибьютором препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна в Казахстане, на протяжении пяти лет поставляло их медицинским организациям страны.
При этом производитель установил предельные цены реализации. Однако руководство компании, как установило следствие, для извлечения дополнительной прибыли внедрило в схему подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ. Через неё проводились формальные сделки, что позволяло искусственно завышать отпускную стоимость препаратов и скрывать их реальную себестоимость.
В результате бюджету причинён ущерб на сумму 3,7 млрд тенге.
Кроме того, по версии следствия, полученные средства выводились через фиктивные операции с индивидуальными предпринимателями. Схема сопровождалась выпиской поддельных счетов-фактур, что позволило обналичить свыше 4 млрд тенге и уклониться от уплаты налогов на сумму более 637 млн тенге.
На незаконно полученные средства, как отмечается, были приобретены 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. На всё имущество наложен арест с целью последующей конфискации.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ещё одному назначен залог. В настоящее время стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК, разглашению не подлежит.
