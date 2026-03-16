«Куда смотрит акимат?» — ответ акима Костаная о свалках

Несанкционированные свалки в городе по-прежнему остаются проблемой — и, как отмечают власти, во многом из-за самих жителей.

Об этом заявил аким Костаная Марат Жундубаев. По его словам, мусор часто скапливается на строительных площадках. Если застройщик не ограждает территорию и не контролирует порядок, туда начинают свозить отходы. К строительному мусору быстро добавляется бытовой — люди приезжают и выбрасывают пакеты.

Особенно показательная ситуация сложилась в микрорайоне «Береке». В прошлом году там вывозили не только строительные отходы, но и бытовой мусор — целыми КамАЗами.

«Мы потом кричим: “Куда смотрит акимат?”. Но мусор туда привозят сами жители ближайших районов, в том числе и “Береке”», — отметил аким.

Власти призывают горожан соблюдать чистоту и не создавать стихийные свалки, подчёркивая, что проблема во многом зависит от поведения самих людей.

