Подростков ловят по вечерам: в Костанае усилили рейды

В Костанае полицейские проводят рейды, направленные на повышение безопасности детей. Особое внимание уделяется вечернему времени в выходные и праздничные дни.
Сотрудники полиции проверяют развлекательные заведения, чтобы выявить случаи нахождения там несовершеннолетних, а также фиксируют факты их пребывания на улице ночью без сопровождения родителей.
Какие штрафы грозят родителям
Если нарушение выявляется впервые, законные представители подростка могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа — 3 МРП, что составляет почти 12 тысяч тенге.
При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается примерно в 2,5 раза.
Обращение к родителям
Полицейские призывают родителей уделять больше внимания своим детям — знать, где они находятся и чем занимаются в свободное время.
Отмечается, что подобные рейды направлены прежде всего на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетних.
В Костанае разработают программу видеонаблюдения для дворов и спортплощадок
Автостраховка по-новому: кому придётся платить больше в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.