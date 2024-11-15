Подростков ловят по вечерам: в Костанае усилили рейды

В Костанае полицейские проводят рейды, направленные на повышение безопасности детей. Особое внимание уделяется вечернему времени в выходные и праздничные дни.

Сотрудники полиции проверяют развлекательные заведения, чтобы выявить случаи нахождения там несовершеннолетних, а также фиксируют факты их пребывания на улице ночью без сопровождения родителей.

Какие штрафы грозят родителям

Если нарушение выявляется впервые, законные представители подростка могут быть привлечены к ответственности в виде штрафа — 3 МРП, что составляет почти 12 тысяч тенге.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается примерно в 2,5 раза.

Обращение к родителям

Полицейские призывают родителей уделять больше внимания своим детям — знать, где они находятся и чем занимаются в свободное время.

Отмечается, что подобные рейды направлены прежде всего на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности несовершеннолетних.

