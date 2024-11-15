В Костанайской области изменили приговор мужчине, который поджёг сожительницу

В Костанайской области апелляционная инстанция пересмотрела приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление произошло в августе 2025 года на даче во время ссоры: мужчина облил сожительницу бензином и поджёг. В результате женщина получила ожоги 35% поверхности тела.

Приговор первой инстанции

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. В марте текущего года государственный обвинитель просил назначить подсудимому 6 лет лишения свободы. Потерпевшая настаивала на максимально строгом наказании. Сам обвиняемый признал вину и просил минимальный срок.

Суд первой инстанции, учитывая наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил мужчине 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Апелляция прокуратуры

Сотрудники прокуратуры Костанайского района не согласились с таким решением и подали апелляцию, указав на мягкость наказания и исключение важного квалифицирующего признака.

Решение суда

Как сообщил Багдат Есикеев :

«Апелляционная коллегия пришла к выводу о наличии в действиях осужденного признака особой жестокости. С учетом новой квалификации назначено более строгое наказание — 7 лет лишения свободы».

Суд апелляционной инстанции признал, что преступление было совершено с особой жестокостью, и переквалифицировал действия осужденного по пункту 4 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса.

Итог

В результате срок лишения свободы увеличен до 7 лет. Приговор уже вступил в законную силу и может быть обжалован только в кассационной инстанции Верховного суда.

