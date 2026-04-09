В Костанае разработают программу видеонаблюдения для дворов и спортплощадок

В Костанае планируют принять городскую программу по развитию системы видеонаблюдения. Она охватит детские спортивные площадки и зоны с мусорными контейнерами.

С инициативой выступил аким города Марат Жундубаев на совещании.

«Надо свою городскую программу принять по видеонаблюдению по охвату детских спортплощадок, мусорных контейнеров. Мы охватим все свои районы. И мы будем видеть», — отметил он.

Финансирование и сроки

По словам акима, на реализацию проекта необходимо предусмотреть финансирование и приступить к его внедрению в ближайшее время.

«Надо эту программу принимать. Деньги заложить и реализовать её», — подчеркнул Жундубаев.

Связь с благоустройством дворов

Глава города также напомнил, что в Костанае продолжается масштабная работа по благоустройству внутридворовых территорий. Ежегодно на эти цели выделяется около 2 млрд тенге.

«В следующем году мы завершаем, если получится — в этом году, завершаем внутридомовые территории. Мы каждый год на внутри дворовые территории выделяли около 2 млрд тенге», — сказал аким.

Что это даст городу

Ожидается, что внедрение системы видеонаблюдения позволит повысить уровень безопасности, а также улучшить контроль за состоянием городской инфраструктуры.

