В Костанае разработают программу видеонаблюдения для дворов и спортплощадок

В Костанае планируют принять городскую программу по развитию системы видеонаблюдения. Она охватит детские спортивные площадки и зоны с мусорными контейнерами.
С инициативой выступил аким города Марат Жундубаев на совещании.
«Надо свою городскую программу принять по видеонаблюдению по охвату детских спортплощадок, мусорных контейнеров. Мы охватим все свои районы. И мы будем видеть», — отметил он.
Финансирование и сроки
По словам акима, на реализацию проекта необходимо предусмотреть финансирование и приступить к его внедрению в ближайшее время.
«Надо эту программу принимать. Деньги заложить и реализовать её», — подчеркнул Жундубаев.
Связь с благоустройством дворов
Глава города также напомнил, что в Костанае продолжается масштабная работа по благоустройству внутридворовых территорий. Ежегодно на эти цели выделяется около 2 млрд тенге.
«В следующем году мы завершаем, если получится — в этом году, завершаем внутридомовые территории. Мы каждый год на внутри дворовые территории выделяли около 2 млрд тенге», — сказал аким.
Что это даст городу
Ожидается, что внедрение системы видеонаблюдения позволит повысить уровень безопасности, а также улучшить контроль за состоянием городской инфраструктуры.
