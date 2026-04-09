Новые заявки не примут: в Костанае меняют правила выплат студентам

В Костанае лицам с инвалидностью и молодежи из малообеспеченных семей оказывалась социальная помощь на обучение в вузах и колледжах. Размер выплат составлял 400 МРП.

Прямая речь

Руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова сообщила:

«Лицам с инвалидностью и молодежи из малообеспеченных семей предоставляется помощь на обучение в высших и средне специальных учебных заведениях в размере 400 МРП. Тем, кто ранее получал данный вид помощи и продолжает обучение, выплаты будут продолжены до окончания учебы при предоставлении документов, подтверждающих факт обучения и его стоимость».

Сколько человек получили помощь

В 2025 году за выплатами на обучение обратились:

— 25 студентов с инвалидностью — им выплачено 9,5 млн тенге;

— 3 студента из малообеспеченных семей — на сумму 0,5 млн тенге.

В 2026 году на текущий момент:

— 19 студентов с инвалидностью получили 4,4 млн тенге;

— 2 студента из малообеспеченных семей — 0,4 млн тенге.

Поддержку продолжат 21 студенту

Всего выплаты будут продолжены для 21 студента до окончания их обучения.

Новые заявки принимать не будут

«Новые заявления на социальную помощь на обучение приниматься не будут. Изменения внесены 28 апреля и вступят в законную силу 9 мая 2026 года», — уточнила Манатова.

