Ливни, грозы и жара до +36: Казахстан накроет неустойчивая погода

На большей части Казахстана в период с 5 по 7 мая сохранится неустойчивый характер погоды. С прохождением атмосферных фронтов синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами возможен град и шквалистое усиление ветра.

Где ожидаются сильные осадки

5 мая сильные дожди пройдут на севере страны.

6–7 мая интенсивные осадки прогнозируются уже в западных регионах.

Туман и ветер

В ночные и утренние часы на западе республики ожидается туман. Также по стране возможны порывы ветра, сопровождающие грозовые фронты.

Температурный фон

Существенных резких изменений температуры не ожидается, однако по регионам будут наблюдаться колебания.

На юге Казахстана температура воздуха днём повысится с 22–32 до 27–36 градусов тепла.

На юго-востоке — с 15–30 до 20–35 градусов.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными во время гроз и усиления ветра.

Новые заявки не примут: в Костанае меняют правила выплат студентам В Костанае лицам с инвалидностью и молодежи из малообеспеченных семей оказывалась социальная помощь на обучение...

Массовое закрытие ИП в Казахстане: паника или очищение рынка Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал рост числа закрытых и приостановивших работу...