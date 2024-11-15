Массовое закрытие ИП в Казахстане: паника или очищение рынка

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал рост числа закрытых и приостановивших работу предприятий в Казахстане в первом квартале 2026 года, передает informburo.kz

По информации налоговых органов, за январь–март свою деятельность прекратили 207 912 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 82 874, а в 2024 году — 125 093.

При этом Жумангарин подчеркнул, что оценивать ситуацию нужно с учетом базового уровня. В среднем в первые кварталы 2024–2025 годов закрывалось около 104 тысяч ИП. Таким образом, дополнительный эффект текущих изменений составляет примерно 100 тысяч.

Почему ожидания были выше

Он отметил, что первоначально прогнозы доходили до 300 тысяч закрытий, так как предполагалось, что рынок покинут в основном компании, использовавшиеся для дробления бизнеса в рамках специальных налоговых режимов.

Кто именно закрывается

Как распределились закрытия:

— 39,2 тыс. ИП перешли в статус самозанятых;

— 11,8 тыс. являлись руководителями других компаний;

— у 94,2 тыс. отсутствовали доходы в 2025 году.

При этом бизнес продолжает расти

Несмотря на рост закрытий, в стране сохраняется приток новых предпринимателей. За первый квартал зарегистрировано более 99 тысяч налогоплательщиков, из них 88,7 тыс. — ИП и 10,3 тыс. — юридические лица. Общее число компаний достигло 584 093.

Также в Казахстане насчитывается свыше 410 тысяч самозанятых. Около 85% из них работают через цифровые платформы — такие как InDriver, «Яндекс», Wolt и другие.

Что это значит для экономики

По словам министра, происходящее — это структурная перестройка бизнеса. Часть неактивных и слабых ИП закрывается, другие предприниматели укрупняют бизнес, переходя в юридические лица, а часть деятельности выходит «в белую» через режим самозанятости.

Ситуация с приостановкой деятельности

Жумангарин также прокомментировал данные о приостановке работы предприятий. Некоторые эксперты ссылались на цифру Бюро национальной статистики — 184 906 компаний — однако министр назвал такую трактовку некорректной.

По его словам, это накопленный показатель, включающий компании, которые не ведут деятельность уже несколько лет.

Реальные цифры по приостановкам

Актуальные данные налоговых органов показывают, что в первом квартале 2026 года работу приостановили 62 557 предприятий. Для сравнения: в аналогичный период 2025 года — 25 561, в 2024 году — 29 690.

Министр признал, что число приостановок выросло примерно вдвое, однако подчеркнул, что оно значительно ниже уровня, получаемого при использовании накопленной статистики.

Общая оценка

По мнению Жумангарина, такая динамика связана с адаптацией бизнеса к условиям макроэкономической неопределенности и внешним факторам и не выходит за рамки нормальных экономических процессов.

