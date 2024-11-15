Где работать завтра: прогноз по самым нужным профессиям в Казахстане

Казахстану в ближайшее десятилетие потребуется значительное число специалистов — наибольший спрос ожидается в образовании и обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает LSM.kz.
Сколько специалистов потребуется
По прогнозам ведомства, к 2035 году общая потребность в кадрах достигнет 2,7 млн человек.
Где будет наибольший спрос
Основной дефицит ожидается в следующих сферах:
- образование — 408 тыс. человек (15,1%);
- обрабатывающая промышленность — 271 тыс. (10%);
- торговля — 228,9 тыс. (8,4%);
- здравоохранение — 220,1 тыс. (8,15%);
- сельское хозяйство — 214,2 тыс. (7,9%);
- строительство — 201,5 тыс. (7,4%).
Также потребность сохранится в энергетике (52,1 тыс.) и сфере информации и связи (42,5 тыс.).
Где потребуется больше всего кадров
Среди городов наибольший спрос прогнозируется в Алматы — 425,2 тыс. вакансий.
В Астана потребуется 241,1 тыс. специалистов, в Шымкент — 130,4 тыс.
Ситуация в регионах
Среди регионов лидируют:
- Карагандинская область — 175,8 тыс.;
- Туркестанская область — 161,4 тыс.;
- Алматинская область — 160,1 тыс.
По оценкам министерства, такие прогнозы помогут заранее подготовить рынок труда и систему образования к будущим потребностям экономики.
