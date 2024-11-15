Где работать завтра: прогноз по самым нужным профессиям в Казахстане

Казахстану в ближайшее десятилетие потребуется значительное число специалистов — наибольший спрос ожидается в образовании и обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает LSM.kz.

Сколько специалистов потребуется

По прогнозам ведомства, к 2035 году общая потребность в кадрах достигнет 2,7 млн человек.

Где будет наибольший спрос

Основной дефицит ожидается в следующих сферах:

образование — 408 тыс. человек (15,1%);

обрабатывающая промышленность — 271 тыс. (10%);

торговля — 228,9 тыс. (8,4%);

здравоохранение — 220,1 тыс. (8,15%);

сельское хозяйство — 214,2 тыс. (7,9%);

строительство — 201,5 тыс. (7,4%).

Также потребность сохранится в энергетике (52,1 тыс.) и сфере информации и связи (42,5 тыс.).

Где потребуется больше всего кадров

Среди городов наибольший спрос прогнозируется в Алматы — 425,2 тыс. вакансий.

В Астана потребуется 241,1 тыс. специалистов, в Шымкент — 130,4 тыс.

Ситуация в регионах

Среди регионов лидируют:

Карагандинская область — 175,8 тыс.;

Туркестанская область — 161,4 тыс.;

Алматинская область — 160,1 тыс.

По оценкам министерства, такие прогнозы помогут заранее подготовить рынок труда и систему образования к будущим потребностям экономики.

