USD 462.91 EUR 542.16 RUB 6.16

Где работать завтра: прогноз по самым нужным профессиям в Казахстане

— Сегодня, 10:24
Изображение для новости: Где работать завтра: прогноз по самым нужным профессиям в Казахстане

pixabay.com

Казахстану в ближайшее десятилетие потребуется значительное число специалистов — наибольший спрос ожидается в образовании и обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает LSM.kz.

Сколько специалистов потребуется

По прогнозам ведомства, к 2035 году общая потребность в кадрах достигнет 2,7 млн человек.

Где будет наибольший спрос

Основной дефицит ожидается в следующих сферах:

  • образование — 408 тыс. человек (15,1%);
  • обрабатывающая промышленность — 271 тыс. (10%);
  • торговля — 228,9 тыс. (8,4%);
  • здравоохранение — 220,1 тыс. (8,15%);
  • сельское хозяйство — 214,2 тыс. (7,9%);
  • строительство — 201,5 тыс. (7,4%).

Также потребность сохранится в энергетике (52,1 тыс.) и сфере информации и связи (42,5 тыс.).

Где потребуется больше всего кадров

Среди городов наибольший спрос прогнозируется в Алматы — 425,2 тыс. вакансий.

В Астана потребуется 241,1 тыс. специалистов, в Шымкент — 130,4 тыс.

Ситуация в регионах

Среди регионов лидируют:

  • Карагандинская область — 175,8 тыс.;
  • Туркестанская область — 161,4 тыс.;
  • Алматинская область — 160,1 тыс.

По оценкам министерства, такие прогнозы помогут заранее подготовить рынок труда и систему образования к будущим потребностям экономики.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.