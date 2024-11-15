Переводы под контролем: что изменилось и кого это касается

В Комитет государственных доходов разъяснили, кто именно может попасть под контроль по мобильным переводам и в каких случаях банки передают информацию налоговым органам, сообщает BAQ.KZ.

Зачем усилили контроль

О необходимости контроля за мобильными переводами начали говорить ещё в 2024 году, а в 2025-м был утверждён конкретный алгоритм. Основная цель — выявить случаи, когда граждане получают регулярный доход на личные счета, фактически занимаясь бизнесом без регистрации и уплаты налогов.

Как ранее сообщал вице-министр финансов Ержан Биржанов, к апрелю этого года банки уже передали все необходимые данные.

Как обрабатываются данные

Сейчас налоговые органы анализируют полученную информацию. При этом каждый случай рассматривается индивидуально: данные могут поступать из разных банков, объединяться и очищаться от дублирующих операций.

Первые уведомления гражданам начали направлять с 1 мая.

Когда банки передают информацию

Согласно Налоговому кодексу РК, банки обязаны передавать сведения о поступлениях на счета физических лиц, если есть признаки получения дохода от предпринимательской деятельности.

При этом информация передаётся только при одновременном выполнении установленных критериев.

Кого могут проверить

Под внимание налоговых органов попадают граждане, у которых одновременно соблюдаются три условия:

переводы поступают более чем от 100 разных отправителей;

такие операции фиксируются в течение трёх месяцев подряд;

общая сумма поступлений превышает 1 млн тенге (1 020 000 тенге).

Если все критерии совпадают, возможна проверка.

Что с переводами «на кофе»

В КГД подчёркивают: личные переводы не облагаются налогом и не вызывают интереса у проверяющих. Речь идёт о переводах между родственниками, друзьями или коллегами.

По словам Ержана Биржанова, возврат денег за обед, кофе или совместные траты не считается предпринимательской деятельностью.

Также не подпадают под контроль сборы средств на праздники, дни рождения и другие бытовые нужды.

В чём главное различие

Ключевой момент — разграничение личных переводов и бизнеса. Если человек принимает оплату за товары или услуги (например, через QR-код в магазине), это уже предпринимательская деятельность.

При этом даже у индивидуальных предпринимателей личные переводы — например, подарки или переводы на мероприятия — не считаются доходом от бизнеса.

