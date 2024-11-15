Медобразование в Казахстане изменится с 2026 года: новая система подготовки врачей

Министерство здравоохранения Казахстана переходит на новую модель подготовки врачей — она начнет действовать для абитуриентов, поступающих в вузы с 2026 года. Об этом сообщила глава ведомства Акмарал Альназарова на своей странице в Instagram.
Новая система обучения врачей
Согласно обновленной системе, базовое медицинское образование будет длиться семь лет: шесть лет обучения в университете и один год интернатуры. После получения диплома выпускники смогут сразу начать работу в поликлинике или стационаре, либо продолжить обучение в резидентуре для получения узкой специализации.
Новый статус интерна
Одним из ключевых изменений станет новый статус врача-интерна. Теперь это будет не просто обучающийся, а специалист с практическими навыками и определенной ответственностью.
Кого коснутся изменения
Как уточнила министр, нововведения затронут только тех, кто поступит в 2026 году — первый выпуск по новой программе ожидается в 2033 году. Студенты, поступившие в 2021 году, продолжат обучение по прежней системе и завершат его в 2027 году.
Что изменится для студентов 2022–2025 годов
Для поступивших в период с 2022 по 2025 годы срок обучения останется шестилетним, однако программы для них уже усилены: увеличено количество учебных часов и расширена практическая подготовка в интернатуре.
После окончания учебы выпускники смогут работать в системе первичной медико-санитарной помощи или продолжить образование в резидентуре.
Зачем вводят новую модель
По словам Акмарал Альназаровой, новая модель делает акцент на гибкости и углубленной клинической практике, что позволит быстрее готовить квалифицированных специалистов и повысить качество медицинской помощи.
