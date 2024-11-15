Света не будет: какие районы Костаная попадут под отключение

Отключения света в Костанае: где и когда не будет электричества с 4 мая.

В Костанае запланированы временные отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. Об этом сообщили в ТОО «ЭПК-forfait». Ограничения затронут частный сектор, спальные районы и ряд коммерческих объектов.

С 4 по 8 мая

КТП-Федоров (10:00–18:00)

Частный сектор: ул. Дощанова, Бородина, Шаяхметова, Журавлевой.

ТП-420 (09:00–18:00)

Автомойка «Бостан», магазины «Анар», «Запчасти», СТО по ул. Бородина.

Жилые дома по ул. Дощанова и Мауленова, а также частный сектор по ул. Бородина, Фролова и Нурмухамбетова.

4 мая

РП-Абсолют (промзона) (10:00–18:00)

Предприятия и объекты бизнеса, включая ТОО «Флуераш», «Гарант строй», «АгроМиксПродукт», АЗС и кафе.

ТП-569 (10:00–18:00)

Частный сектор по ул. 1 Челябинская.

КТП-Дачи (10:00–17:00)

Садовые общества «Геолог», «Энергетик», КХ «Тэрра».

5 мая

ТП-306 (10:00–18:00)

Магазин «Апорт», частный сектор по ул. Бородина и Победы.

Будет отключен светофор на пересечении этих улиц.

КТП-ГЭС (10:00–17:00)

Гаражные кооперативы, столярный цех, прачечная.

ТП-639 (10:00–17:00)

Медицинские, торговые объекты и жилые дома в 5 и 6 микрорайонах.

ТП-Общежитие (10:00–18:00)

Частный сектор по ул. Узкоколейная.

ТП-419 (10:00–17:00)

Кофейня №1, сауна «Арука», автомойка, кафе и другие объекты.

6 мая

КТП-Интерполе (10:00–14:00)

Объект по пр. Абая.

КТП-Транс Сервис КСТ (14:00–17:00)

Предприятие по ул. Киевская.

8 мая

ТП-157 (10:00–14:00)

Клиника, торговые дома, магазины, кафе, аптеки и жилые дома в районе ул. Байтурсынова и пр. Аль-Фараби.

ТП-311 (14:00–17:00)

Торговые объекты, стройка, а также жилые дома по пр. Тауельсиздик, ул. Пушкина и Набережная.

Жителей и предпринимателей просят заранее учитывать график отключений и планировать свои дела с учетом временных ограничений.

Выселение с предупреждением: в Казахстане ужесточают правила для судоисполнителей В Казахстане планируют усилить требования к работе частных судебных исполнителей, передает LS. Соответствующий законопроект в...