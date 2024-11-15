Света не будет: какие районы Костаная попадут под отключение

Отключения света в Костанае: где и когда не будет электричества с 4 мая.
В Костанае запланированы временные отключения электроэнергии в связи с ремонтными работами на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. Об этом сообщили в ТОО «ЭПК-forfait». Ограничения затронут частный сектор, спальные районы и ряд коммерческих объектов.
С 4 по 8 мая
КТП-Федоров (10:00–18:00)
Частный сектор: ул. Дощанова, Бородина, Шаяхметова, Журавлевой.
ТП-420 (09:00–18:00)
Автомойка «Бостан», магазины «Анар», «Запчасти», СТО по ул. Бородина.
Жилые дома по ул. Дощанова и Мауленова, а также частный сектор по ул. Бородина, Фролова и Нурмухамбетова.
4 мая
РП-Абсолют (промзона) (10:00–18:00)
Предприятия и объекты бизнеса, включая ТОО «Флуераш», «Гарант строй», «АгроМиксПродукт», АЗС и кафе.
ТП-569 (10:00–18:00)
Частный сектор по ул. 1 Челябинская.
КТП-Дачи (10:00–17:00)
Садовые общества «Геолог», «Энергетик», КХ «Тэрра».
5 мая
ТП-306 (10:00–18:00)
Магазин «Апорт», частный сектор по ул. Бородина и Победы.
Будет отключен светофор на пересечении этих улиц.
КТП-ГЭС (10:00–17:00)
Гаражные кооперативы, столярный цех, прачечная.
ТП-639 (10:00–17:00)
Медицинские, торговые объекты и жилые дома в 5 и 6 микрорайонах.
ТП-Общежитие (10:00–18:00)
Частный сектор по ул. Узкоколейная.
ТП-419 (10:00–17:00)
Кофейня №1, сауна «Арука», автомойка, кафе и другие объекты.
6 мая
КТП-Интерполе (10:00–14:00)
Объект по пр. Абая.
КТП-Транс Сервис КСТ (14:00–17:00)
Предприятие по ул. Киевская.
8 мая
ТП-157 (10:00–14:00)
Клиника, торговые дома, магазины, кафе, аптеки и жилые дома в районе ул. Байтурсынова и пр. Аль-Фараби.
ТП-311 (14:00–17:00)
Торговые объекты, стройка, а также жилые дома по пр. Тауельсиздик, ул. Пушкина и Набережная.
Жителей и предпринимателей просят заранее учитывать график отключений и планировать свои дела с учетом временных ограничений.
