Выселение с предупреждением: в Казахстане ужесточают правила для судоисполнителей

В Казахстане планируют усилить требования к работе частных судебных исполнителей, передает LS.

Соответствующий законопроект в Мажилисе представил депутат Дмитрий Колода. Документ предусматривает ряд изменений, направленных на повышение прозрачности и усиление контроля в сфере исполнительного производства.

Уведомление о выселении и защита должников

Одним из ключевых нововведений станет обязанность уведомлять должников о выселении не менее чем за 10 дней. Это даст им время подготовиться и найти альтернативное жильё.

Также предлагается отменять меры принудительного исполнения, если истёк срок их предъявления. При прекращении производства судебный исполнитель сможет снять все ранее наложенные аресты, в том числе другими исполнителями.

Кроме того, исполнительное производство будет приостанавливаться на месяц, если стороны обращаются в суд для заключения мирового соглашения.

Отдельно уточняется, что граждан, участвующих в делах о порядке общения с ребёнком, не будут включать в Единый реестр должников.

Упрощённое производство и снижение расходов

В рамках упрощённого производства предлагается увеличить порог взыскания с 20 до 40 МРП (с 86,5 тыс. до 173 тыс. тенге). Это позволит сократить дополнительные расходы граждан на услуги частных судебных исполнителей.

Аттестация и контроль

Законопроект предусматривает обязательную аттестацию ЧСИ, включающую проверку знаний законодательства и норм профессиональной этики.

Непрохождение повторной аттестации станет основанием для лишения лицензии. Также вводятся ограничения: лица, привлечённые к ответственности за коррупционные правонарушения, не смогут в течение трёх лет работать помощниками или стажёрами ЧСИ.

При этом расширяются полномочия органов юстиции по контролю за деятельностью судебных исполнителей. По итогам проверок им смогут выносить предписания об устранении нарушений, а их игнорирование может привести к приостановлению лицензии.

Кроме того, органы юстиции и профильные палаты получат право запрашивать банковские выписки по счетам ЧСИ, которые будут обязаны их предоставлять.

Изменения в торгах и взыскании

Предлагаются и изменения в процедуре электронных торгов арестованного имущества. Взыскатель сможет оставить имущество за собой на любом этапе аукциона.

Если победитель торгов откажется оплачивать покупку, право приобретения перейдёт к другим участникам, подтвердившим свои ставки.

Также в случае, если должник находится или работает в исправительном учреждении другого региона, судебный исполнитель сможет не направлять документы по месту нахождения, а ограничиться постановлением об удержании средств из заработной платы.

Отметим, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства» уже принят Мажилисом в первом чтении.

