Выселение с предупреждением: в Казахстане ужесточают правила для судоисполнителей

В Казахстане планируют усилить требования к работе частных судебных исполнителей, передает LS.
Соответствующий законопроект в Мажилисе представил депутат Дмитрий Колода. Документ предусматривает ряд изменений, направленных на повышение прозрачности и усиление контроля в сфере исполнительного производства.
Уведомление о выселении и защита должников
Одним из ключевых нововведений станет обязанность уведомлять должников о выселении не менее чем за 10 дней. Это даст им время подготовиться и найти альтернативное жильё.
Также предлагается отменять меры принудительного исполнения, если истёк срок их предъявления. При прекращении производства судебный исполнитель сможет снять все ранее наложенные аресты, в том числе другими исполнителями.
Кроме того, исполнительное производство будет приостанавливаться на месяц, если стороны обращаются в суд для заключения мирового соглашения.
Отдельно уточняется, что граждан, участвующих в делах о порядке общения с ребёнком, не будут включать в Единый реестр должников.
Упрощённое производство и снижение расходов
В рамках упрощённого производства предлагается увеличить порог взыскания с 20 до 40 МРП (с 86,5 тыс. до 173 тыс. тенге). Это позволит сократить дополнительные расходы граждан на услуги частных судебных исполнителей.
Аттестация и контроль
Законопроект предусматривает обязательную аттестацию ЧСИ, включающую проверку знаний законодательства и норм профессиональной этики.
Непрохождение повторной аттестации станет основанием для лишения лицензии. Также вводятся ограничения: лица, привлечённые к ответственности за коррупционные правонарушения, не смогут в течение трёх лет работать помощниками или стажёрами ЧСИ.
При этом расширяются полномочия органов юстиции по контролю за деятельностью судебных исполнителей. По итогам проверок им смогут выносить предписания об устранении нарушений, а их игнорирование может привести к приостановлению лицензии.
Кроме того, органы юстиции и профильные палаты получат право запрашивать банковские выписки по счетам ЧСИ, которые будут обязаны их предоставлять.
Изменения в торгах и взыскании
Предлагаются и изменения в процедуре электронных торгов арестованного имущества. Взыскатель сможет оставить имущество за собой на любом этапе аукциона.
Если победитель торгов откажется оплачивать покупку, право приобретения перейдёт к другим участникам, подтвердившим свои ставки.
Также в случае, если должник находится или работает в исправительном учреждении другого региона, судебный исполнитель сможет не направлять документы по месту нахождения, а ограничиться постановлением об удержании средств из заработной платы.
Отметим, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства» уже принят Мажилисом в первом чтении.
