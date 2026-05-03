Страхование без переплат: как изменятся правила для посредников

АРРФР планирует ужесточить контроль за деятельностью так называемых «серых» страховых посредников, сообщает LS.

В агентстве обращают внимание на проблему автоюристов и других «помогаек», которые участвуют в урегулировании страховых случаев. От граждан поступают жалобы на завышенные комиссии за содействие в получении страховых выплат.

В связи с этим регулятор совместно со страховым сообществом прорабатывает вопрос законодательного регулирования деятельности представителей пострадавших и страховых посредников.

Конкретные меры намерены определить при разработке программы развития страхового рынка до 2030 года, а также в новой редакции закона «О страховой деятельности».

Кроме того, рассматриваются вопросы автоматизации и оптимизации процессов оценки ущерба.

В агентстве подчеркнули, что приоритетом станет создание прозрачной и регулируемой системы взаимодействия участников страхового рынка с акцентом на защиту прав потребителей. Эти изменения затронут деятельность страховых брокеров, агентов и других участников отрасли.

Также в АРРФР напомнили, что с 1 января 2024 года страховым агентам запрещено заключать договоры по обязательному автострахованию.

При этом порядок расчёта страховой премии по ОС ГПО ВТС закреплён законодательством и не предусматривает дополнительных комиссий за посреднические услуги. Привлечение брокера не является обязательным и не влияет на стоимость полиса.

Страхователь вправе самостоятельно решать, пользоваться ли услугами посредников. Условия оплаты их вознаграждения должны быть прописаны в отдельном договоре между клиентом и страховым брокером.

