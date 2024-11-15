Проверки усилились? Что происходит с водителями в Казахстане

На этой неделе в Казахстане вырос интерес к теме проверок водителей. Поводом стали сообщения о рейдах и штрафах, из-за чего у части автомобилистов сложилось впечатление об ужесточении требований.

Правила остались прежними

Формально изменения не вводились. Как и ранее, водитель обязан иметь в автомобиле огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. За их отсутствие предусмотрен штраф около 5 МРП (более 21 тыс. тенге).

При этом важна не только комплектация, но и её состояние. Просроченная аптечка или неисправный огнетушитель приравниваются к отсутствию и также могут стать основанием для штрафа, передает inbusiness.kz.

Жилет не обязателен, но рекомендуется

Отдельное обсуждение вызвала тема светоотражающих жилетов. В соцсетях появилась информация о штрафах за их отсутствие, однако официально это не подтверждается.

Для водителей автомобилей жилет не является обязательным, но рекомендуется в целях безопасности. При этом его использование обязательно для велосипедистов и пользователей самокатов в тёмное время суток при движении по проезжей части.

Особое внимание — техническому состоянию авто

В то же время усилилось внимание к техническому состоянию транспортных средств. Проверки касаются неисправностей, связанных с освещением, выхлопной системой, возможными утечками топлива и несоответствием конструкции заводским параметрам.

В отдельных случаях за подобные нарушения водителей могут не только оштрафовать, но и снять государственные номерные знаки до устранения неисправностей.

