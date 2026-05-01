Рейды в казахстанских поездах: что не устроило проверяющих

Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана совместно с представителями Главной транспортной прокуратуры провёл проверки пассажирских поездов.

Мероприятия организованы в рамках контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров. Основной акцент сделан на безопасности, санитарном состоянии и уровне обслуживания пассажиров в преддверии летнего сезона, когда традиционно растёт спрос на поездки.

Что проверяли

В ходе рейдов мобильные группы обследовали составы на различных маршрутах. Особое внимание уделили техническому состоянию вагонов, наличию и оборудованию купе для маломобильных пассажиров, чистоте, качеству постельных принадлежностей, а также работе систем видеонаблюдения.

Итоги проверок

По результатам осмотров выявлены отдельные замечания. Перевозчикам направлены рекомендации по их оперативному устранению.

Куда жаловаться пассажирам

В Министерстве транспорта напомнили, что при выявлении нарушений пассажиры могут обратиться в Ситуационный центр через мессенджеры по номеру: +7 700 098 35 35.

Проверки качества пассажирских перевозок, как отметили в ведомстве, будут проводиться на регулярной основе.

