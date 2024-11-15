Протекает крыша: кто виноват и как решить проблему

Протекающая крыша — одна из самых частых проблем в многоэтажных домах. Особенно остро она проявляется весной, во время таяния снега. Ремонт обходится недёшево, поэтому жильцы нередко откладывают его, не понимая, где взять средства. Однако промедление может привести к более серьёзным последствиям, передает krisha.kz

Разбираемся, кто отвечает за крышу, что делать при протечке и какие есть варианты финансирования ремонта.

Кто отвечает за ремонт крыши

Крыша относится к общему имуществу дома — так же, как подъезд, подвал или лифт. Ответственность за её содержание несут все собственники квартир, независимо от того, на каком этаже они живут.

Расходы на обслуживание и ремонт покрываются за счёт обязательных и накопительных взносов жильцов.

Роль КСК и ОСИ

Управляющие организации обязаны следить за состоянием дома, вовремя выявлять проблемы и организовывать ремонт за счёт средств собственников.

Также они занимаются выбором подрядчиков, контролируют выполнение работ и отчитываются перед жильцами.

Если соседи отказываются платить

Такая ситуация встречается часто: жители нижних этажей могут считать, что проблема их не касается. Однако это лишь вопрос времени, когда последствия дойдут и до них.

Если собственники не оплачивают взносы более двух месяцев, управляющая организация вправе инициировать взыскание задолженности через нотариуса и судебных исполнителей.

Что делать, если крыша протекает

В первую очередь необходимо зафиксировать проблему:

— сделать фото и видео повреждений;

— составить акт о заливе (желательно с представителем КСК/ОСИ и свидетелями).

Далее следует подать заявление в управляющую организацию в двух экземплярах, приложив доказательства. Один экземпляр должен быть зарегистрирован.

Если протечка незначительная, ремонт могут выполнить за счёт текущих средств. При серьёзных повреждениях потребуется дополнительное финансирование.

Если управляющие не реагируют, можно обратиться с жалобой в жилищную инспекцию.

Где взять деньги на ремонт

Существует несколько вариантов решения финансового вопроса:

Целевой сбор с жильцов

Подходит для срочных и небольших работ. Необходимо провести собрание, принять решение большинством голосов (не менее 51%), определить сумму, выбрать подрядчика и собрать средства.

Плюс — быстрый результат. Минус — не у всех есть возможность внести деньги сразу.

Использование накоплений

В домах предусмотрены накопительные счета для капитального ремонта. Средства на них формируются за счёт ежемесячных взносов жильцов.

Решение также принимается на собрании. Однако если ремонт требуется срочно, накоплений может быть недостаточно.

Программа модернизации

Если средств нет, можно воспользоваться государственной программой. В этом случае ремонт выполняется за счёт бюджета, а жильцы затем возвращают сумму в рассрочку — обычно в течение 7–15 лет.

Программа позволяет провести комплексный ремонт: обновить крышу, фасад, подъезды, инженерные сети и лифты.

Решение принимается на общем собрании, после чего подаётся заявка. Далее специалисты оценивают состояние дома и предлагают условия модернизации.

Преимущества — не нужно сразу собирать крупную сумму и можно получить полный ремонт. Недостатки — длительный срок выплат и зависимость от бюджетного финансирования.

Важно помнить

Какой бы вариант ни был выбран, ремонт нельзя откладывать. Важно контролировать подрядчиков, следить за качеством работ и внимательно изучать договоры.

Протечка крыши — проблема, которая со временем только усугубляется. Чем раньше жильцы примут решение и начнут ремонт, тем проще и дешевле будет её устранить.

Рейды в казахстанских поездах: что не устроило проверяющих Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана совместно с представителями Главной транспортной прокуратуры провёл...

Мангал, костёр и вода: что важно знать казахстанцам Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно...

Май с сюрпризами: синоптики рассказали о прогнозе погоде В Казахстане в мае ожидается преимущественно тёплая погода, однако начало месяца будет нестабильным. Об этом...