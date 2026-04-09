Май с сюрпризами: синоптики рассказали о прогнозе погоде

В Казахстане в мае ожидается преимущественно тёплая погода, однако начало месяца будет нестабильным. Об этом говорится в консультативном прогнозе РГП «Казгидромет».
По данным синоптиков, в первые дни мая по стране пройдут дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. Также на западе, севере и востоке республики не исключены заморозки на поверхности почвы.
Первая декада: перепады температуры
В начале месяца ожидаются значительные колебания температур. Ночью показатели могут опускаться до +2…+10 °C, а днём подниматься до +25…+32 °C. В северных регионах возможны заморозки до -2 °C на поверхности почвы.
Вторая половина месяца: жара до +44
Во второй и третьей декадах мая в ряде регионов страны установится по-летнему жаркая погода. На юге, западе и в центре температура воздуха в отдельные дни может достигать +33…+41 °C, а на крайнем юге — до +44 °C.
В более прохладные дни температура будет снижаться до +18…+25 °C днём и +3…+10 °C ночью.
Общий прогноз
В целом май ожидается тёплым, с умеренным количеством осадков. Однако погода будет неустойчивой, с резкими перепадами температур и периодами неблагоприятных явлений.
Шампанское ради лайков: полиция предупреждает о штрафах за трендовые видео
Казахстанцам рассказали, почему не рекомендуется досрочно изымать пенсионные накопления
