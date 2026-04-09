Май с сюрпризами: синоптики рассказали о прогнозе погоде

— Сегодня, 20:13
В Казахстане в мае ожидается преимущественно тёплая погода, однако начало месяца будет нестабильным. Об этом говорится в консультативном прогнозе РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в первые дни мая по стране пройдут дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалистым ветром. Также на западе, севере и востоке республики не исключены заморозки на поверхности почвы.

Первая декада: перепады температуры

В начале месяца ожидаются значительные колебания температур. Ночью показатели могут опускаться до +2…+10 °C, а днём подниматься до +25…+32 °C. В северных регионах возможны заморозки до -2 °C на поверхности почвы.

Вторая половина месяца: жара до +44

Во второй и третьей декадах мая в ряде регионов страны установится по-летнему жаркая погода. На юге, западе и в центре температура воздуха в отдельные дни может достигать +33…+41 °C, а на крайнем юге — до +44 °C.

В более прохладные дни температура будет снижаться до +18…+25 °C днём и +3…+10 °C ночью.

Общий прогноз

В целом май ожидается тёплым, с умеренным количеством осадков. Однако погода будет неустойчивой, с резкими перепадами температур и периодами неблагоприятных явлений.



