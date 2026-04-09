Уехал на работу и пропал: в Костанайской области ищут 21-летнего парня

В Костанайской области разыскивают 21-летнего Романа Юрцевича. По информации волонтеров поисково-спасательного отряда «Дос», молодой человек 2004 года рождения пропал 26 апреля 2026 года. Он выехал из Костаная в Алматы на работу, однако с того дня не выходит на связь.
Сообщается, что вместе с ним находилась собака по кличке Пума. На животном был поводок золотистого цвета (цепь).
Приметы разыскиваемого: среднее телосложение, рост около 180 см, голубые глаза. На правой ноге имеется татуировка в виде черепа со змеёй. Во что был одет на момент исчезновения — неизвестно.
На данный момент местонахождение молодого человека не установлено.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам:
8 (705) 576 96 94, 8 (705) 105 08 04 или 102.
Шампанское ради лайков: полиция предупреждает о штрафах за трендовые видео
Казахстанцам рассказали, почему не рекомендуется досрочно изымать пенсионные накопления
