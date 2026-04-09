Казахстанцам рассказали, почему не рекомендуется досрочно изымать пенсионные накопления

В Казахстане планируют обновить методику расчета порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, добавив в нее новые факторы. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает LS.

Почему меняют методику

В ведомстве подчеркнули, что новый подход должен обеспечить гражданам финансовую стабильность и более достойные выплаты в будущем.

В министерстве напомнили, что пенсионные накопления — это не средства для свободного использования, как депозит. Особенно важно сохранять их молодым казахстанцам, чья будущая пенсия будет складываться из базовой государственной выплаты и собственных накоплений.

В чем недостатки текущей системы

Сейчас действующая методика основана на условной модели: предполагается, что человек регулярно делает пенсионные отчисления и к старости формирует нужную сумму. Однако, как отметили в Минтруда, она не учитывает реальные жизненные ситуации — например, периоды без работы или нестабильный доход.

Кроме того, необходимость пересмотра связана с тем, что порог минимальной достаточности не менялся последние три года.

Как будет рассчитываться порог

Новая система расчета будет базироваться на актуарном подходе — с учетом ожидаемой продолжительности жизни, доходности пенсионных активов и целевых параметров будущих выплат.

Пример: как влияет снятие накоплений

В ведомстве также привели пример: у 46-летнего вкладчика на счете 11 млн тенге, при этом порог для его возраста составляет 7,8 млн тенге. Сейчас он может снять 3,2 млн тенге.

Однако, если он воспользуется этой возможностью, его будущая пенсия из ЕНПФ будет минимальной — около 70% от прожиточного минимума (примерно 35,6 тыс. тенге). Если же не изымать средства, выплаты в будущем могут быть в 2–2,5 раза выше.

