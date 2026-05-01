В Костанае начнутся гидравлические испытания: часть домов останется без горячей воды

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» сообщила о проведении весенних гидравлических испытаний тепловых сетей после завершения отопительного сезона. Работы направлены на проверку прочности и герметичности трубопроводов перед следующим отопительным периодом.

Когда пройдут испытания

Опрессовка стартует 4 мая 2026 года и продлится до 16 июня. Параллельно в городе начнутся работы по реконструкции тепломагистралей на отдельных участках. Их выполнение займет от 3 до 5 месяцев.

Где будут проходить работы

Ремонтные мероприятия запланированы на следующих участках:

— ул. Дощанова — от ул. Чехова до ул. Мауленова;

— ул. Шакшак Жанибек батыра — от кольца по ул. Мауленова в сторону одноимённой улицы;

— ул. Тәуелсіздік — от ул. Бородина до ул. Баймагамбетова;

— ул. Тәуелсіздік — от ул. Темирбаева до ул. Бородина.

Кого коснутся ограничения

В период проведения испытаний без горячего водоснабжения временно останутся 276 жилых домов. Подачу горячей воды обещают возобновить сразу после завершения работ на каждом участке.

Зачем это нужно

По информации предприятия, гидравлические испытания необходимы для повышения надежности теплоснабжения и предотвращения аварий в отопительный сезон.

Важно для жителей

Владельцам зданий, находящихся в зоне опрессовки, необходимо заранее отключить внутренние сети теплоснабжения, чтобы избежать повреждений.

Жителей города также просят соблюдать осторожность вблизи надземных трубопроводов в период проведения работ.

В компании принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили горожан за понимание.

Казахстанцам рассказали, почему не рекомендуется досрочно изымать пенсионные накопления В Казахстане планируют обновить методику расчета порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, добавив в нее новые...

В РК хотят позволить выпускникам медвузов приступать к работе без обязательной резидентуры В Казахстане планируют изменить систему подготовки врачей, чтобы выпускники быстрее выходили на работу и были...