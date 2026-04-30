Костанай озеленят: в городе высадят 5 тысяч деревьев и миллион цветов

Зелёный фонд Костаная этой весной пополнится пятью тысячами саженцев. В городе высадят сосны, ели, липы, берёзы и клёны, а также живые изгороди из вяза и кизильника.

Работы выполняют два подрядчика. Один из них — компания «Жана Өмір», выигравшая тендер на сумму 420 миллионов тенге. К высадке уже приступили: в Триатлон парке появилась живая изгородь из мелколистного вяза протяжённостью 600 метров.

Где ведутся работы

Озеленение проходит сразу в нескольких районах города.

Каиржан Бажиров, главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная:

«Сейчас ведутся работы по высадке живой изгороди кизильника по улице Шак-Шак Жанибек батыра в микрорайоне Аэропорт. Также высаживаем саженцы в микрорайоне Юбилейный. После завершения работ там продолжим в микрорайоне Аэропорт».

Кроме того, полностью озеленят проспект Аль-Фараби — от набережной до улицы Майлина. Работы также пройдут на улицах Баймагамбетова, Гоголя и в парке «Керуен».

Приживаемость деревьев

Саженцы закупают преимущественно в России — они хорошо адаптированы к местному климату. Высота деревьев должна быть не менее 3,5 метров.

По данным специалистов, опыт прошлых лет показал хорошую приживаемость.

Каиржан Бажиров:

«В 2023 году высаженные на центральных улицах деревья прижились. Сейчас они уже выглядят как полноценные. Около 8% не прижилось, но была проведена компенсационная высадка».

Миллион цветов

В этом году в Костанае высадят около одного миллиона цветов.

Многолетние растения займут площадь около 7 тысяч квадратных метров, в том числе на кольцевой развязке по улице Мауленова.

Однолетние цветы начнут высаживать с 1 мая — работы стартуют в парке Победы и завершатся к 15 июня.

Тюльпаны и газоны

Также в городе уже начали всходить тюльпаны, высаженные осенью прошлого года в Триатлон парке. Для них подготовили ограждения и фотозоны.

Каиржан Бажиров:

«Ещё немного времени — и жители смогут любоваться цветением».

Дополнительно на центральных улицах города появится около 15 тысяч квадратных метров газонов.

Системы полива

Системы полива в Костанае уже установлены на большинстве озеленённых территорий. Работы по их завершению продолжаются в Триатлон парке и парке Победы.

