Костанай озеленят: в городе высадят 5 тысяч деревьев и миллион цветов

Зелёный фонд Костаная этой весной пополнится пятью тысячами саженцев. В городе высадят сосны, ели, липы, берёзы и клёны, а также живые изгороди из вяза и кизильника.
Работы выполняют два подрядчика. Один из них — компания «Жана Өмір», выигравшая тендер на сумму 420 миллионов тенге. К высадке уже приступили: в Триатлон парке появилась живая изгородь из мелколистного вяза протяжённостью 600 метров.
Где ведутся работы
Озеленение проходит сразу в нескольких районах города.
Каиржан Бажиров, главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная:
«Сейчас ведутся работы по высадке живой изгороди кизильника по улице Шак-Шак Жанибек батыра в микрорайоне Аэропорт. Также высаживаем саженцы в микрорайоне Юбилейный. После завершения работ там продолжим в микрорайоне Аэропорт».
Кроме того, полностью озеленят проспект Аль-Фараби — от набережной до улицы Майлина. Работы также пройдут на улицах Баймагамбетова, Гоголя и в парке «Керуен».
Приживаемость деревьев
Саженцы закупают преимущественно в России — они хорошо адаптированы к местному климату. Высота деревьев должна быть не менее 3,5 метров.
По данным специалистов, опыт прошлых лет показал хорошую приживаемость.
Каиржан Бажиров:
«В 2023 году высаженные на центральных улицах деревья прижились. Сейчас они уже выглядят как полноценные. Около 8% не прижилось, но была проведена компенсационная высадка».
Миллион цветов
В этом году в Костанае высадят около одного миллиона цветов.
Многолетние растения займут площадь около 7 тысяч квадратных метров, в том числе на кольцевой развязке по улице Мауленова.
Однолетние цветы начнут высаживать с 1 мая — работы стартуют в парке Победы и завершатся к 15 июня.
Тюльпаны и газоны
Также в городе уже начали всходить тюльпаны, высаженные осенью прошлого года в Триатлон парке. Для них подготовили ограждения и фотозоны.
Каиржан Бажиров:
«Ещё немного времени — и жители смогут любоваться цветением».
Дополнительно на центральных улицах города появится около 15 тысяч квадратных метров газонов.
Системы полива
Системы полива в Костанае уже установлены на большинстве озеленённых территорий. Работы по их завершению продолжаются в Триатлон парке и парке Победы.
