Сорвал тюльпан — штраф до 11 млн: в Казахстане напомнили об ответственности

Дикие тюльпаны в Казахстане являются национальным достоянием. Из 35 видов, произрастающих в стране, 18 занесены в Красную книгу. За их сохранностью следят государственные органы, в том числе природоохранная полиция.

Специалисты подчёркивают: эти растения имеют не только природную, но и научную ценность и являются важной частью экосистемы.

Уголовная ответственность

В полиции напоминают, что срыв, выкапывание, продажа или уничтожение дикорастущих тюльпанов запрещены законом.

Ибрагим Шарипбаев, начальник отдела контроля оборота оружия и природоохранной полиции УАП ДП Костанайской области:

«Срыв, выкапывание, продажа или уничтожение дикорастущих тюльпанов является нарушением закона. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 339 УК Республики Казахстан».

Санкции предусматривают штраф до 3000 МРП — на сегодня это более 11 миллионов тенге. Также возможны ограничение или лишение свободы сроком до трёх лет.

Под охраной и городские растения

Ответственность предусмотрена и за повреждение декоративных насаждений в населённых пунктах. Речь, например, о сирени, которая сейчас активно цветёт.

Ибрагим Шарипбаев:

«Зелёные насаждения находятся под охраной в рамках правил благоустройства. Их повреждение наносит не только экологический, но и эстетический ущерб».

Какие штрафы грозят

За срыв или повреждение растений предусмотрены административные штрафы:

для физических лиц — до 30 МРП (около 130 тысяч тенге)

для малого бизнеса — в два раза выше

для крупного бизнеса — значительно больше

Полиция призывает жителей бережно относиться к природе и не допускать уничтожения растений.