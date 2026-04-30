Сорвал тюльпан — штраф до 11 млн: в Казахстане напомнили об ответственности

Дикие тюльпаны в Казахстане являются национальным достоянием. Из 35 видов, произрастающих в стране, 18 занесены в Красную книгу. За их сохранностью следят государственные органы, в том числе природоохранная полиция.
Специалисты подчёркивают: эти растения имеют не только природную, но и научную ценность и являются важной частью экосистемы.
Уголовная ответственность
В полиции напоминают, что срыв, выкапывание, продажа или уничтожение дикорастущих тюльпанов запрещены законом.
Ибрагим Шарипбаев, начальник отдела контроля оборота оружия и природоохранной полиции УАП ДП Костанайской области:
«Срыв, выкапывание, продажа или уничтожение дикорастущих тюльпанов является нарушением закона. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 339 УК Республики Казахстан».
Санкции предусматривают штраф до 3000 МРП — на сегодня это более 11 миллионов тенге. Также возможны ограничение или лишение свободы сроком до трёх лет.
Под охраной и городские растения
Ответственность предусмотрена и за повреждение декоративных насаждений в населённых пунктах. Речь, например, о сирени, которая сейчас активно цветёт.
Ибрагим Шарипбаев:
«Зелёные насаждения находятся под охраной в рамках правил благоустройства. Их повреждение наносит не только экологический, но и эстетический ущерб».
Какие штрафы грозят
За срыв или повреждение растений предусмотрены административные штрафы:
- для физических лиц — до 30 МРП (около 130 тысяч тенге)
- для малого бизнеса — в два раза выше
- для крупного бизнеса — значительно больше
Полиция призывает жителей бережно относиться к природе и не допускать уничтожения растений.
Трассу Костанай–Мамлютка начали ремонтировать: на работы выделили миллиарды
Непогода идёт в регион: дожди, грозы и град накроют Костанайскую область
