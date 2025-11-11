Что выбирают казахстанцы в 2026 году: советы ИИ, онлайн-заказы и низкие цены





Жители Казахстана стали активнее использовать искусственный интеллект при выборе товаров и онлайн-покупках. Такие данные представили аналитики компании NielsenIQ по итогам исследования, проведённого в первом квартале 2026 года среди 1,4 тысячи респондентов из Алматы, Астаны, Актобе и Шымкента, передает lsm.kz

Искусственный интеллект помогает выбирать товары

Согласно результатам опроса, 40% потребителей доверяют рекомендациям ИИ при совершении покупок. Ещё 24% онлайн-покупателей уже используют такие инструменты для автоматизации и ускорения повседневных заказов.

При этом 18% готовы полагаться на искусственный интеллект при выборе брендов, изучении отзывов и сравнении характеристик товаров, а 12% — при поиске наиболее выгодных цен.

Онлайн-покупки набирают популярность

Популярность интернет-покупок продолжает расти. За последний месяц продукты питания онлайн приобретали 58% опрошенных, что на 27 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом.

В Алматы продукты через интернет заказывали 74% респондентов, в Астане — 76%.

Почему покупатели продолжают ходить в магазины

Несмотря на развитие онлайн-торговли, традиционные магазины остаются востребованными. Основными причинами отказа от покупок через интернет остаются опасения по поводу качества товаров (51%) и желание лично осмотреть продукцию перед оплатой (42%).

Также покупателей беспокоят сроки доставки (29%), возможные ошибки при сборке и доставке заказов (27%) и дополнительные расходы (24%).

За последние четыре недели супермаркеты посещали 96% участников исследования, традиционные продуктовые магазины — 72%, а открытые рынки — 60%.

Конкуренция среди сервисов доставки

Среди сервисов доставки продуктов в Алматы лидирующие позиции сохраняет Kaspi, хотя его показатели за год несколько снизились.

В то же время MagnumGo и Arbuz увеличили число постоянных пользователей и улучшили показатели клиентской лояльности.

Растёт спрос на товары собственных марок

Исследование также показало рост интереса к товарам собственных торговых марок сетей.

В Алматы 42% покупателей выбирают такую продукцию из-за более низкой цены по сравнению с известными брендами, а 39% считают её качество сопоставимым. В Астане эти показатели составили 39% и 38% соответственно.

Чаще всего товары собственных марок приобретают в категориях товаров для дома, средств личной гигиены, продуктов длительного хранения и бумажной продукции.

Экология важна, но цена важнее

Всё больше казахстанцев обращают внимание на экологичность товаров. Если в 2024 году влияние продукции на окружающую среду учитывали 18% респондентов, то в 2026 году этот показатель вырос до 47%.

Однако главным фактором выбора для большинства покупателей по-прежнему остаётся стоимость товара. Для 39% респондентов приоритетом является собственное финансовое благополучие, а 37% считают экологичные альтернативы слишком дорогими.

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