Работодателей обяжут объяснять слишком низкие зарплаты сотрудников

В Казахстане работодателям придется объяснять случаи, когда заработная плата сотрудников значительно отличается от средней по профессии. Новый механизм контроля планируют внедрить в Министерстве труда и социальной защиты населения с использованием искусственного интеллекта.
ИИ будет анализировать данные о трудовых договорах и обязательных пенсионных взносах, рассчитывая медианную заработную плату по каждой профессии с учетом региона и квалификации работников.
Если система выявит, что зарплата сотрудников предприятия более чем на 50% ниже расчетного уровня, работодателю автоматически направят уведомление в личный кабинет с требованием предоставить пояснения.
За отсутствие объяснений предусмотрены меры
Если компания не сможет обосновать низкий уровень оплаты труда в течение 60 дней, к ней могут быть применены меры воздействия. В частности, предприятие могут отнести к высокой группе риска, ограничить доступ к государственным программам субсидирования рабочих мест, а также включить в реестр недобросовестных поставщиков государственных закупок.
В Минтруда считают, что новый подход позволит эффективнее бороться с неофициальным трудоустройством и выплатой зарплат «в конвертах».
ИИ поможет выявлять незарегистрированных работников
Кроме того, министерство совместно с Комитетом государственных доходов разрабатывает систему автоматической проверки трудовых договоров. Если при подаче отчетности работодатель укажет сотрудника, трудовой договор которого не зарегистрирован в Единой системе учета трудовых договоров, система не позволит завершить заполнение декларации до устранения нарушения.
Ожидается, что новые цифровые инструменты помогут повысить прозрачность рынка труда и усилить защиту прав работников.
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