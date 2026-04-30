Камеры средней скорости: новые трассы под контролем в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о расширении системы контроля средней скорости на автодорогах страны. По его словам, такие камеры уже работают на десяти участках трасс республиканского значения, сообщает nur.kz

В их числе направления Астана – Щучинск, Астана – Павлодар, Астана – Темиртау, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Павлодар – Семей – Калбатау, Уральск – граница РФ (Саратов), Павлодар – граница РФ (Омск), Алматы – Бишкек и БАКАД.

Как отметил глава правительства, система уже показала результат: за время её работы зафиксировано около 407 тысяч нарушений, а сумма штрафов достигла 6,5 млрд тенге. Общая протяжённость контролируемых участков составляет почти 2,1 тысячи километров.

Сейчас ведётся внедрение системы ещё на восьми дорогах общей длиной более 1,5 тысячи километров. Камеры появятся на участках Кызылорда – Аральск, Костанай – Троицк, Актобе – Оренбург, Балхаш – Бурылбайтал, обход Тараза, Костанай – Денисовка, Шу – Бурылбайтал и Кандыгаш – Макат.

Кроме того, на заседании межведомственной комиссии 20 апреля профильным органам поручено проработать возможность установки таких систем и на дорогах областного значения, включая улицы населённых пунктов.

