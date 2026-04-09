В РК хотят позволить выпускникам медвузов приступать к работе без обязательной резидентуры

В Казахстане планируют изменить систему подготовки врачей, чтобы выпускники быстрее выходили на работу и были лучше подготовлены к практике. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает informburo.kz

Соответствующий законопроект уже рассматривается в Мажилисе.

Как уточнили в ведомстве, нововведения затронут студентов, поступивших в медицинские вузы с 2022 года.

После окончания обучения и интернатуры такие выпускники смогут работать без обязательной резидентуры. Им разрешат вести практику по шести основным направлениям: общая врачебная практика, терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология, а также детская хирургия.

Для тех, кто поступил до 2022 года, правила остаются прежними — они завершат обучение по действующим программам и выйдут в профессию в установленном порядке.

В Минздраве объяснили, что реформа необходима из-за недостатков текущей системы. Сейчас обучение длится шесть лет, но практических навыков у выпускников часто недостаточно. При этом без прохождения резидентуры работать врачом нельзя, а количество грантов ограничено. В результате часть выпускников не может сразу начать профессиональную деятельность.

Новая модель предполагает усиление практической подготовки. Интернатура станет полноценным этапом клинической работы: интерны будут лечить пациентов под контролем наставников, работать с медицинскими системами и получать заработную плату.

Резидентура при этом сохраняется, но будет предназначена для углубленной специализации в узких направлениях.

По данным министерства, изменения помогут выстроить понятную систему профессионального роста, ускорить выход молодых специалистов в здравоохранение и частично решить кадровый дефицит, особенно в регионах и на уровне первичной медицинской помощи.

