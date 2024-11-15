Сайгаки уничтожают посевы: фермеры Костанайской области на грани выживания

Сельхозпредприятие в Камыстинском районе оказалось в тяжёлом положении из-за массового нашествия сайгаков. По словам главы хозяйства Владимира Шестерикова, уже третий год подряд аграрии терпят серьёзные убытки.

Недавно табуны животных вновь зашли на поля. Об их присутствии свидетельствуют многочисленные протоптанные тропы. Фермер отмечает, что хозяйство, которое за 30 лет выросло до 10 тысяч гектаров, сейчас вынуждено сокращать объёмы работ и штат сотрудников. Животноводство временно приостановлено — пастбища также страдают от набегов.

Ущерб урожаю

Владимир Шестериков, член ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области:

«Как только появляются всходы, сайга сразу заходит на поля. В степи не хватает кормов, и животные идут к нам. Они не только поедают урожай, но и вытаптывают его. После прохода тысяч особей практически ничего не остаётся».

Причины роста популяции

Несмотря на то, что прошлый год был урожайным, фермеры считают, что результаты могли быть значительно выше без потерь от сайгаков.

По словам Шестерикова, одной из причин роста численности стало сокращение популяции волков, которые ранее естественным образом регулировали количество степных антилоп. В результате животным стало не хватать привычных пастбищ, и они начали активно заходить на сельхозугодья.

Угроза для сёл

Фермер отмечает, что при сохранении текущей ситуации хозяйства могут перестать быть рентабельными. Это приведёт к сокращению рабочих мест и оттоку населения из сёл.

Владимир Шестериков:

«Если потрава будет продолжаться, мы не сможем обеспечивать людей работой и достойной зарплатой. Люди будут уезжать, и тогда встанет вопрос о будущем самих населённых пунктов».

Что предлагают аграрии

Ассоциация сельхозтоваропроизводителей предложила ряд мер для решения проблемы:

пересмотреть подход к регулированию численности сайгаков

временно ограничить отстрел волков

разрешить фермерам регулировать численность животных в рамках закона

рассмотреть вопрос компенсации ущерба

По словам аграриев, сегодня потери от набегов сайгаков не покрываются страховыми механизмами, что усугубляет положение хозяйств.

