Непогода идёт в регион: дожди, грозы и град накроют Костанайскую область

В Костанайской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ночью на западе и севере региона пройдут дожди с грозами, местами сильные осадки и град.
Днем непогода охватит уже запад, север и восток области — ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер.
Усиление ветра и перепады температуры
Ветер северный, северо-западный 9–14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов тепла, на западе и севере — до 4 градусов.
Днем воздух прогреется до 10–15 градусов, на востоке и юге области — до 20–25 тепла.
Погода в Костанае
В Костанае ожидается облачная погода, дождь, гроза и возможен град.
Ветер северный, северо-западный 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью — 7–9 градусов тепла, днем — 12–14.
Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными: по возможности ограничить пребывание на улице во время грозы и избегать нахождения рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.