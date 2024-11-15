Непогода идёт в регион: дожди, грозы и град накроют Костанайскую область

В Костанайской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ночью на западе и севере региона пройдут дожди с грозами, местами сильные осадки и град.

Днем непогода охватит уже запад, север и восток области — ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

Усиление ветра и перепады температуры

Ветер северный, северо-западный 9–14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов тепла, на западе и севере — до 4 градусов.

Днем воздух прогреется до 10–15 градусов, на востоке и юге области — до 20–25 тепла.

Погода в Костанае

В Костанае ожидается облачная погода, дождь, гроза и возможен град.

Ветер северный, северо-западный 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью — 7–9 градусов тепла, днем — 12–14.

Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными: по возможности ограничить пребывание на улице во время грозы и избегать нахождения рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

