Сканирует дорогу за минуты: в РК протестирован новый беспилотник

— Сегодня, 14:09
В Казахстане протестировали беспилотник нового поколения для мониторинга состояния автомобильных дорог. Демонстрация прошла на участке трассы областного значения Акмол – Воздвиженка – Талапкер.

Использовался дрон DJI Matrice 400, оснащённый лазерным лидаром. Новая технология предназначена для автоматического выявления дефектов дорожного покрытия.

Как работает система

Технические возможности устройства позволяют значительно ускорить процесс проверки дорог. Благодаря сочетанию LiDAR и mmWave-радара беспилотник сканирует поверхность и фиксирует неровности и повреждения в режиме реального времени.

Процесс максимально автоматизирован: оператор задаёт зону полёта, после чего дрон самостоятельно выстраивает маршрут и проводит обследование.

Интеллект и точность

Система поддерживает передачу данных по технологии O4 Enterprise Enhanced, что обеспечивает стабильную связь и интеграцию с современным программным обеспечением.

В числе функций:

  • интеллектуальное обнаружение дефектов
  • видеосъёмка в видимом и тепловизионном диапазоне
  • AR-визуализация

Это позволяет эффективно работать даже при плохой видимости и в сложных погодных условиях.

Подходит для степных регионов

Разработчики отмечают, что оборудование адаптировано к сильному ветру, что делает его особенно актуальным для открытых степных территорий Казахстана.

Что это даст

Внедрение таких технологий рассматривается как важный шаг к повышению безопасности дорожного движения и улучшению качества автодорог.

Ранняя диагностика позволит выявлять и устранять дефекты на начальной стадии, не допуская их критического развития.

В настоящее время рассматривается возможность масштабного применения системы для комплексной диагностики дорожной сети с автоматической оценкой повреждений.



