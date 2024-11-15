В Костанайской области наказывают продавцов за наценки

— Сегодня, 12:35
В Костанайской области выявляют случаи завышения цен на социально значимые продукты. В Казахстане в этот перечень входит уже 33 наименования — ранее их было 19. В список добавили огурцы, помидоры, яблоки, сыр и бескостную говядину.

Проверки на рынках

С 17 апреля в регионе начались проверки торговых точек. Рабочая группа обследовала крупные рынки, включая ОРТ, «Отау сауда» и «Саяхат».

Асем Нургали, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области:
«Была организована рабочая группа, куда вошли органы санэпидконтроля, налоговые органы, органы ЧС, департамент торговли и органы местного самоуправления. Проведены выезды на рынки, в ходе мониторинга даны разъяснения».

Штрафы за завышение цен

Несмотря на профилактическую работу, только за прошлую неделю к ответственности привлекли 9 оптовых продавцов. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч тенге. Нарушения касались превышения допустимой 15-процентной торговой надбавки на сахар, рис, молоко и другие товары.

Также выявлены случаи работы через цепочки посредников, из-за которых цена для конечного покупателя значительно возрастает.

Асем Нургали:
«Некоторые субъекты приобретают товар у производителя и реализуют его через несколько звеньев. Каждый устанавливает свою надбавку в пределах нормы, но в итоге цена для потребителя увеличивается в несколько раз».

Итоги с начала года

С начала года в регионе выявили 72 предпринимателя, нарушивших правила ценообразования. Общая сумма штрафов составила около 1,2 миллиона тенге.

В результате мониторинга удалось снизить цены:

  • на крупы и молочную продукцию — от 2% до 19%
  • на овощи — до 39%

Ответственность

За превышение допустимой надбавки предусмотрены штрафы:

  • малый бизнес — 5 МРП
  • средний — 10 МРП
  • крупный — 15 МРП

При повторном нарушении суммы штрафов удваиваются.



