Пенсионные накопления по-новому: важное объяснение Минтруда РК

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило причины пересмотра порога минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Основная цель — обеспечить гражданам финансовую устойчивость и достойные выплаты в будущем.

В ведомстве подчёркивают: пенсионные накопления — это не депозит для текущих расходов, а источник дохода после выхода на пенсию.

Что не учитывала старая система

Действующая методика позволяла изымать средства сверх установленного порога, однако основывалась на идеализированной модели. Предполагалось, что человек будет стабильно делать взносы до выхода на пенсию.

При этом не учитывались реальные жизненные ситуации — перерывы в работе, нестабильный доход и другие факторы.

Кроме того, порог минимальной достаточности не пересматривался в течение последних трёх лет.

Как будет теперь

Новая методика будет основана на актуарном подходе. При расчёте начнут учитывать:

ожидаемую продолжительность жизни

доходность пенсионных накоплений

целевой уровень будущих выплат

Это позволит более точно оценивать, какую сумму можно изъять без ущерба для будущей пенсии.

Пример для понимания

В Минтруда привели пример: у 46-летнего вкладчика на счёте 11 миллионов тенге. При текущем пороге 7,8 миллиона он может снять 3,2 миллиона тенге.

Однако в случае изъятия этих средств его будущая пенсия из ЕНПФ окажется на минимальном уровне — около 70% от прожиточного минимума, что составляет примерно 35,6 тысячи тенге.

Если же не снимать накопления, выплаты в будущем могут быть в 2–2,5 раза выше.

Главная цель изменений

В министерстве подчёркивают: задача новой методики — сохранить баланс между возможностью использовать средства сегодня и гарантией достойной пенсии в будущем.

Государство намерено защитить долгосрочные интересы граждан, чтобы каждый казахстанец был финансово обеспечен в старости.

