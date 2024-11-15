В Казахстане верификацию мобильных телефонов хотят передать государству

В Казахстане услуги по верификации мобильных телефонов планируют передать государственному оператору. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, передает lsm.kz
По его словам, соответствующее решение уже рассмотрено на уровне правительства. Предполагается, что верификацией будет заниматься организация со стопроцентным государственным участием.
В настоящее время необходимые нормативные изменения находятся на рассмотрении в Мажилисе. В случае их принятия новая система заработает под контролем государства.
