Есть работа и жильё: в Костанайской области ищут многодетные семьи

В Наурзумском районе Костанайской области объявили о наборе педагогов и приглашают к переезду многодетные семьи. Речь идёт о школе в селе Раздольное, где готовы принять новых специалистов и обеспечить условия для жизни и работы.

В образовательном учреждении открыты вакансии:

учитель математики

учитель английского языка

учитель географии

учитель химии

воспитатель

Какие условия предлагают

Соискателям обещают стабильную работу, достойную оплату труда, а также помощь с жильём. Отмечается, что коллектив школы дружный и готов оказать поддержку новым сотрудникам.

Отдельно подчёркивается, что в приоритете — семьи с детьми, готовые к переезду в сельскую местность.

Куда обращаться

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 777 637 17 37.

