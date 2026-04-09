Есть работа и жильё: в Костанайской области ищут многодетные семьи

— Сегодня, 13:55
Сгенерировано ИИ

В Наурзумском районе Костанайской области объявили о наборе педагогов и приглашают к переезду многодетные семьи. Речь идёт о школе в селе Раздольное, где готовы принять новых специалистов и обеспечить условия для жизни и работы.

В образовательном учреждении открыты вакансии:

  • учитель математики
  • учитель английского языка
  • учитель географии
  • учитель химии
  • воспитатель

Какие условия предлагают

Соискателям обещают стабильную работу, достойную оплату труда, а также помощь с жильём. Отмечается, что коллектив школы дружный и готов оказать поддержку новым сотрудникам.

Отдельно подчёркивается, что в приоритете — семьи с детьми, готовые к переезду в сельскую местность.

Куда обращаться

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 777 637 17 37.



