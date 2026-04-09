Есть работа и жильё: в Костанайской области ищут многодетные семьи

В Наурзумском районе Костанайской области объявили о наборе педагогов и приглашают к переезду многодетные семьи. Речь идёт о школе в селе Раздольное, где готовы принять новых специалистов и обеспечить условия для жизни и работы.
В образовательном учреждении открыты вакансии:
- учитель математики
- учитель английского языка
- учитель географии
- учитель химии
- воспитатель
Какие условия предлагают
Соискателям обещают стабильную работу, достойную оплату труда, а также помощь с жильём. Отмечается, что коллектив школы дружный и готов оказать поддержку новым сотрудникам.
Отдельно подчёркивается, что в приоритете — семьи с детьми, готовые к переезду в сельскую местность.
Куда обращаться
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 8 777 637 17 37.
В Костанайской области наказывают продавцов за наценки
Дело № 1081 - Пожизненное за убийство жены, реклама наркотиков, более 20 уголовных дел на дропперов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.