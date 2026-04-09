В Казахстане могут пересмотреть порядок выплаты пенсий для отдельных категорий граждан

В Казахстане поступления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) практически сравнялись с расходами на социальные выплаты. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает lsm.kz

По данным ведомства, в 2025 году в фонд поступило 957,8 млрд тенге, тогда как объём выплат составил 922,4 млрд тенге.

Обсуждаются новые правила

В Минтруда также прокомментировали инициативу, связанную с возможной приостановкой выплат гражданам без постоянной регистрации. В настоящее время соответствующие поправки находятся на стадии согласования с госорганами.

Согласно предложенным изменениям, наличие постоянной прописки может стать обязательным условием для получения пенсий и социальных пособий. В случае её отсутствия выплаты будут временно приостанавливаться. После подтверждения регистрации их планируют возобновлять с момента остановки.

Изменения для получателей на гособеспечении

Кроме того, рассматривается возможность сокращения перечислений пенсий в пользу государственных учреждений для граждан, находящихся на полном государственном обеспечении. Речь идёт о проживающих в домах престарелых, интернатах, стационарах и исправительных учреждениях.

В министерстве поясняют, что такие организации уже получают финансирование из бюджета.

Основные расходы — на семьи с детьми

Большая часть выплат из ГФСС приходится на поддержку материнства и детства — 76,1%. В денежном выражении это 701,7 млрд тенге. Из них:

276,2 млрд тенге — выплаты по беременности и родам

425,5 млрд тенге — пособия по уходу за ребёнком

Всего в системе обязательного социального страхования участвуют около 7 миллионов работающих казахстанцев. В 2025 году выплаты получили порядка 1,3 миллиона человек.

Сравнение с прошлым годом

Для сравнения, в 2024 году выплаты из фонда достигли 958,3 млрд тенге при поступлениях 637,5 млрд. Тогда дефицит составил около 320 млрд тенге.

Что дальше

Проект поправок планируется внести в Мажилис в июле 2026 года. Ожидается, что изменения затронут порядок назначения и выплаты социальных пособий.

ГФСС является государственной некоммерческой организацией и обеспечивает выплаты по шести основным видам социальных рисков, включая утрату трудоспособности, потерю работы и дохода, а также поддержку в связи с рождением и воспитанием детей.

