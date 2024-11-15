Трассу Костанай–Мамлютка начали ремонтировать: на работы выделили миллиарды

Трассу KAZ-18 «Костанай–Мамлютка», соединяющую Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, начали ремонтировать. Ранее водители неоднократно жаловались на её состояние — дорога была покрыта ямами и выбоинами.

В «КазАвтоЖоле» отметили, что последний ремонт на этом участке проводился в 2017 году. В этом сезоне работы запланированы на протяжении 43 километров.

Что сделают

Ремонт охватит участки от города Тобыл до села Нечаевка, а также от Узункольского района до села Миролюбовка.

Серик Карабеков, директор Костанайского областного филиала АО НК «ҚазАвтоЖол»:

«Общая протяжённость — 43 километра. Предусмотрено ресайклирование, укладка двух слоёв асфальта: нижний — крупнозернистый толщиной 6 сантиметров, верхний — мелкозернистый, 5 сантиметров».

Кроме того, запланированы укрепление обочин, замена дорожных знаков и нанесение разметки.

Сроки и финансирование

Завершить работы планируют в ноябре этого года. На проект выделено около 6 миллиардов тенге.

Другие дорожные проекты

В прошлом году в Костанайской области отремонтировали около 380 километров дорог — это 20 участков. В текущем сезоне реализуют 5 проектов общей протяжённостью 163 километра.

Один из крупных объектов — дорога в Житикаринском районе.

Серик Карабеков:

«Общая протяжённость — 42 километра, стоимость — 7,2 миллиарда тенге. В прошлом году от Житикары до села Мюктыколь отремонтировали 44 километра. В этом году работы продолжатся до границы с Россией. Дорога не ремонтировалась около 40 лет».

Состояние дорог и жалобы

По данным «КазАвтоЖола», около 70% загородных трасс региона находятся в удовлетворительном состоянии. Однако в соцсетях недавно появилось видео с серьёзными дефектами на Аятском мосту в районе Беимбета Майлина.

В компании сообщили, что проблема уже в работе.

Серик Карабеков:

«По Аятскому мосту ведутся работы, проведено обследование. Сейчас идёт расчёт сметной документации, устранение дефектов запланировано в этом году».

Планы на будущее

По проекту «Центр–Запад» уже получено технико-экономическое обоснование, ведётся проектирование.

А вот строительство объездной дороги вокруг Рудного пока остаётся под вопросом — финансирование ещё не выделено.

В самом Рудном планируют отремонтировать 6,3 километра улицы Топоркова.