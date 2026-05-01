Шампанское ради лайков: полиция предупреждает о штрафах за трендовые видео

Полицейские Астаны предупредили казахстанцев о возможной ответственности за съёмку трендовых видео с шампанским в общественных местах, сообщает Tengrinews.kz.

Речь идет о популярном в соцсетях формате: девушки снимают эстетичные ролики, где эффектно открывают игристое на улице, создавая фонтан брызг. Часто такие видео строятся на контрасте — «люксовый» напиток на фоне обычной городской среды, например, скамейки или двора.

Сам тренд появился около двух лет назад, однако в Казахстане он начал активно набирать популярность только сейчас.

При этом в полиции предупреждают: в погоне за лайками можно получить не только новых подписчиков, но и штраф.

«В последнее время участились случаи, когда ради контента для соцсетей граждане игнорируют нормы общественного поведения и нарушают закон», — сообщили в департаменте полиции столицы.

Также в ведомстве отметили, что уже две жительницы Астаны привлечены к ответственности за съёмку подобных роликов.

«В одном случае возле монумента «Байтерек» жительница открыла бутылку алкоголя и разбрызгала содержимое, загрязнив территорию. В другом — девушка также намеренно разлила напиток, нарушив чистоту общественного пространства. По обоим фактам нарушители привлечены к административной ответственности за загрязнение мест общего пользования. Материалы направлены в суд», — сообщили в ДП столицы.

