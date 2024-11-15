Мангал, костёр и вода: что важно знать казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно внимательными при использовании открытого огня.
В ведомстве подчеркнули, что повышенную осторожность необходимо соблюдать во время субботников, а также при уборке придомовых территорий, садовых и дачных участков. В сухую, жаркую и ветреную погоду разводить костры и сжигать мусор категорически запрещено.
Когда можно разводить огонь
Как отметили в МЧС, при благоприятных погодных условиях допускается разведение костров и сжигание отходов, но только на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений, в специально отведённых местах и под постоянным контролем.
Использование мангалов, барбекю и грилей разрешено не ближе 10 метров от построек. При этом место должно быть оборудовано средствами тушения — огнетушителем или ёмкостью с водой объёмом не менее 10 литров.
Основные правила безопасности
В МЧС напомнили жителям о базовых мерах предосторожности:
- не бросать непотушенные окурки и спички;
- не поджигать сухую траву;
- регулярно очищать территории от сухостоя и горючего мусора;
- не допускать игр детей с огнём.
При обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить по номерам 101 или 112.
Безопасность у водоемов
Также в МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности у воды.
«Не оставляйте детей без присмотра возле водоёмов, особенно в период потепления и активного отдыха на природе. Призываем граждан проявлять ответственность, беречь свою жизнь и жизнь близких, а также соблюдать правила безопасности», — отметили в ведомстве.
В МЧС подчеркнули, что соблюдение этих рекомендаций поможет предотвратить чрезвычайные ситуации и сохранить жизни.
