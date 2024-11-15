Казахстанцы начали экономить: 70% сокращают расходы на электроэнергию

Казахстанцы стали чаще экономить на электроэнергии на фоне роста цен и снижения покупательной способности, передает LS.

Экономия на фоне инфляции

Согласно исследованию NielsenIQ за 2025 год, инфляция остаётся ключевым фактором, влияющим на поведение потребителей. В результате 70% опрошенных заявили, что начали экономить электроэнергию.

Кроме того, 61% респондентов стали более осознанно подходить к покупкам повседневных товаров, а 58% считают текущее время неблагоприятным для приобретений. При этом 57% уверены, что страна переживает экономический кризис.

Как меняются покупательские привычки

Рост цен на продукты также влияет на потребительское поведение. Так, 31% казахстанцев переходят на более дешёвые товары, 18% ориентируются на акции, а 14% выбирают самые доступные варианты вне зависимости от бренда. Ещё 8% заменяют привычные продукты на бюджетные аналоги.

Цена становится решающим фактором для 33% покупателей, а 16% уже отказались от известных брендов в пользу более доступных.

Интерес к новинкам сохраняется

Несмотря на стремление экономить, рынок остаётся гибким. Около 44% готовы рассматривать альтернативные товары и услуги, если они окажутся выгоднее или удобнее. Ещё 18% активно ищут новинки, а 22% хотят разнообразия даже в повседневных покупках.

Наибольший интерес к новым товарам наблюдается в категории продуктов питания. Чаще всего казахстанцы ждут новинок среди сладостей и шоколада (22%), безалкогольных напитков (20%), хлебобулочных изделий (20%) и готовой еды (19%).

Осторожность и доверие к брендам

В то же время часть потребителей остаётся консервативной: 29% предпочитают проверенные бренды, а 20% считают известные марки более надёжными.

Влияние цифровой среды

Значительную роль играет и цифровая среда. Так, 35% узнают о товарах через мобильные приложения магазинов, 33% — через социальные сети, а 17% ориентируются на рекомендации друзей и близких.

Общая картина

Эксперты отмечают двойственную тенденцию: с одной стороны усиливается стремление к экономии и чувствительность к ценам, с другой — сохраняется интерес к новым продуктам. Более того, чем сильнее давление инфляции, тем чаще потребители обращают внимание на новинки.

Проверки усилились? Что происходит с водителями в Казахстане На этой неделе в Казахстане вырос интерес к теме проверок водителей. Поводом стали сообщения о...

Рейды в казахстанских поездах: что не устроило проверяющих Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана совместно с представителями Главной транспортной прокуратуры провёл...

Протекает крыша: кто виноват и как решить проблему Протекающая крыша — одна из самых частых проблем в многоэтажных домах. Особенно остро она проявляется...