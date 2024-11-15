Кредиты давят: долги казахстанцев продолжают расти

В Казахстане с начала года выросла просроченная задолженность по потребительским займам, передает LS.
По данным Национального банка, на 1 апреля 2026 года общий объём просрочки по кредитам физических лиц достиг около 1,1 трлн тенге. Это на 11,01% больше по сравнению с началом года.
Основная доля — потребительские кредиты
Наибольший объём просроченной задолженности приходится на потребительские займы — 988,05 млрд тенге (+11,3%). Далее следуют кредиты на прочие цели — 73,5 млрд тенге (+9,2%) и ипотека — 29,6 млрд тенге (+6,1%).
Где больше всего должников
Лидером по объёму просрочки остаётся Алматы — 328,7 млрд тенге (+8,8%). На втором месте Астана с показателем 101,2 млрд тенге (+10,7%), на третьем — Шымкент (88,3 млрд тенге, +8,2%).
В число регионов с наибольшей задолженностью также входят Карагандинская область (70,1 млрд тенге, +8,2%), Туркестанская (50,3 млрд тенге, +12,5%), Атырауская (48,1 млрд тенге, +14,4%) и область Жетісу (45,9 млрд тенге, +16,2%).
Где показатели ниже
Наименьший объём просроченной задолженности зафиксирован в Северо-Казахстанской области — 11,4 млрд тенге (+8,6%) и области Ұлытау — 13 млрд тенге (+7,9%).
Эксперты отмечают, что рост просрочки отражает увеличение долговой нагрузки на население и сохраняющееся давление на финансовое положение казахстанцев.
