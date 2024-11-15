Синоптики предупредили о резких перепадах погоды

В Казахстане с 2 по 4 мая ожидается неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Об этом говорится в краткосрочном прогнозе синоптиков.

Дожди, грозы и шквалы

На большей части территории страны прогнозируются дожди с грозами. На юге и юго-востоке в течение всего периода, а также 4 мая на северо-западе ожидаются сильные осадки, возможен град и шквалистый ветер.

В ночные и утренние часы по республике местами прогнозируются туманы.

Заморозки по ночам

Синоптики предупреждают, что в западных, северных, центральных и северо-западных регионах в ночное время возможны заморозки до -3 градусов.

Температурные колебания

Днём температура воздуха будет постепенно повышаться. На западе она достигнет +17…+32 °C, на северо-западе — до +15…+30 °C, на севере — до +15…+23 °C, в центре — до +17…+27 °C.

В то же время на востоке и юго-востоке ожидается некоторое понижение дневных температур — до +14…+25 °C и +13…+23 °C соответственно.

