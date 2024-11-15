Ипотека растёт, но медленно: казахстанцы заняли на жильё более 7 трлн тенге

По данным Национального банка, на 1 апреля 2026 года жилищное кредитование достигло 7,1 трлн тенге. С начала года показатель увеличился на 2,2%, сообщает lsm.kz
Где растёт ипотека
Положительная динамика зафиксирована в ряде крупных городов. В Астане объём ипотечных займов составил 2,1 трлн тенге (+3,4%), в Алматы — 1,9 трлн тенге (+5,6%), в Шымкенте — 414,3 млрд тенге (+6,3%).
Где отмечено снижение
В то же время в Карагандинской области объём снизился до 393,6 млрд тенге (-0,5%), в Актюбинской — до 279,5 млрд тенге (-0,4%).
Наименьшие показатели
Наименьший уровень ипотечного кредитования наблюдается в области Ұлытау — 22,8 млрд тенге (+7,04%) и Туркестанской области — 64,3 млрд тенге (+4,7%).
Эксперты отмечают, что несмотря на рост, темпы увеличения ипотечного кредитования остаются умеренными.
Страхование без переплат: как изменятся правила для посредников
Синоптики предупредили о резких перепадах погоды
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.