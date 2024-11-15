Сроки масштабного отказа казахстанцев от машин с большими моторами спрогнозировали в РК

В Казахстане может начаться постепенный отказ от автомобилей с крупными двигателями. По мнению экспертов, ключевым фактором станет рост цен на топливо, передает digitalbusiness.kz
Как отмечается, изменения будут происходить в два этапа. Сначала водители начнут экономить: реже пользоваться машинами, пересматривать маршруты и сокращать поездки. Такой сценарий возможен, если стоимость бензина достигнет около 300 тенге за литр.
Следующий этап — более серьёзный. При закреплении цены выше 400 тенге за литр в течение 1–2 лет начнётся переход на более экономичные автомобили, включая гибриды, а также снижение интереса к машинам с большими моторами.
Полная трансформация автопарка, по оценкам эксперта, может занять от трёх до пяти лет.
При этом в ближайшие месяцы резкого скачка цен на топливо не ожидается — вероятен постепенный рост без резких изменений.
