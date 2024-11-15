Льготные лекарства обновят: что добавят и какие препараты исключат в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило изменения в перечень лекарств и медицинских изделий, предоставляемых бесплатно или на льготных условиях для отдельных категорий граждан, сообщает Zakon.kz.
Какие препараты добавят
В проект приказа включены 23 инновационных лекарственных средства с доказанной клинической эффективностью и безопасностью — по 16 заболеваниям.
Так, для детей с хронической сердечной недостаточностью планируется добавить препараты Ивабрадин и комбинированное средство Сакубитрил/Валсартан.
Для пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой в список включат Омализумаб.
Также расширяется терапия для больных ювенильным артритом — в перечень войдут Канакинумаб, Тоцилизумаб, Голимумаб и Адалимумаб.
Что исключат из списка
Одновременно предлагается исключить ряд лекарств, которые утратили актуальность с учётом современных стандартов лечения.
В Минздраве отмечают, что это позволит повысить эффективность амбулаторного лекарственного обеспечения и более рационально использовать бюджетные средства.
Зачем обновляют перечень
Изменения разработаны на основе решений Формулярной комиссии и направлены на повышение качества медицинской помощи.
В результате пациенты смогут получать лечение в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями и международной практикой.
