Льготные лекарства обновят: что добавят и какие препараты исключат в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило изменения в перечень лекарств и медицинских изделий, предоставляемых бесплатно или на льготных условиях для отдельных категорий граждан, сообщает Zakon.kz.

Какие препараты добавят

В проект приказа включены 23 инновационных лекарственных средства с доказанной клинической эффективностью и безопасностью — по 16 заболеваниям.

Так, для детей с хронической сердечной недостаточностью планируется добавить препараты Ивабрадин и комбинированное средство Сакубитрил/Валсартан.

Для пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой в список включат Омализумаб.

Также расширяется терапия для больных ювенильным артритом — в перечень войдут Канакинумаб, Тоцилизумаб, Голимумаб и Адалимумаб.

Что исключат из списка

Одновременно предлагается исключить ряд лекарств, которые утратили актуальность с учётом современных стандартов лечения.

В Минздраве отмечают, что это позволит повысить эффективность амбулаторного лекарственного обеспечения и более рационально использовать бюджетные средства.

Зачем обновляют перечень

Изменения разработаны на основе решений Формулярной комиссии и направлены на повышение качества медицинской помощи.

В результате пациенты смогут получать лечение в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями и международной практикой.

