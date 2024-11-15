Отменили пробег к 9 мая — предложили альтернативу: что обсуждают в Костанае

В Костанае рассматривают возможность проведения традиционного пробега, приуроченного к 9 мая, на территории Триатлон-парка. С такой инициативой к акиму города обратились жители.

Позиция акима

Глава города Марат Жундубаев отметил, что перенос мероприятия не должен вызвать сложностей, поскольку площадка уже готова к проведению массовых событий.

«Я думаю, это не сложно. Тем более Триатлон-парк готовый. Там массовые мероприятия можно проводить», — отметил аким.

Парк готов к мероприятиям

По его словам, в этом году работы в парке завершаются, и объект фактически готов принимать различные городские активности.

Когда примут решение

Аким поручил ответственным службам рассмотреть предложение в кратчайшие сроки и доложить о решении уже до обеда. При этом он подчеркнул, что время проведения пробега можно оставить прежним, изменив только локацию.

Окончательное решение по переносу мероприятия будет принято после рассмотрения всех организационных вопросов.