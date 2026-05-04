Автостраховка по-новому: кому придётся платить больше в Казахстане

В Казахстане планируют пересмотреть систему расчёта стоимости обязательного автострахования. Соответствующий проект постановления подготовило агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает inbusiness.kz

Что изменится в системе «бонус-малус»

Документ предусматривает обновление шкалы «бонус-малус», по которой рассчитывается страховая премия для автовладельцев.

Планируется:

— исключить два штрафных класса — М2 и М1;

— пересмотреть коэффициенты для безаварийных водителей;

— впервые разрешить страховым компаниям корректировать стоимость полиса в пределах ±10% с учетом индивидуальных рисков клиента.

Как это повлияет на водителей

Изменения затронут всех — от аккуратных водителей до тех, кто часто становится виновником ДТП. Стоимость полиса ОГПО будет рассчитываться по новой шкале.

Сейчас действует 15 классов — от штрафных до бонусных. Самый высокий, 13-й класс, получают водители с длительным безаварийным стажем — у них самая низкая стоимость страховки.

После изменений минимальным станет класс «М» с коэффициентом 2,45.

Почему убирают штрафные классы

В АРРФР пояснили, что водителей в классах М1 и М2 практически нет — их доля составляет всего 0,001%. Упрощение шкалы, по расчетам, позволит снизить максимальную стоимость полиса для этой категории примерно на 30%.

Усиление ответственности за грубые нарушения

Для водителей, совершивших серьёзные нарушения, вводится отдельный механизм.

Если ДТП привело к гибели человека или связано с грубым нарушением ПДД, водителю присвоят класс «М» с дополнительным повышением коэффициента на 20%. В итоге он составит 2,94.

Скидки сократятся

Параллельно пересматриваются коэффициенты для «бонусных» классов. Для водителей с 4-го по 13-й класс они увеличатся.

Например, для 13-го класса коэффициент вырастет с 0,50 до 0,70 — скидка снизится с 50% до 30%.

При этом для классов 0–3 коэффициенты останутся прежними.

Индивидуальный подход к цене

Одно из ключевых нововведений — возможность для страховщиков учитывать индивидуальные риски клиента.

Теперь страховые компании смогут:

— снижать стоимость полиса до 10%;

— либо повышать её на те же 10%.

Решение будет приниматься на основе данных единой страховой базы и утверждаться на уровне совета директоров.

Изменения в территориальных коэффициентах

Также проект уточняет подход к расчету убыточности: вместо показателя «страховые премии» будет использоваться более точный — «заработанные страховые премии».

При этом список регионов останется прежним — 17 областей, а также Алматы, Астана и Шымкент. Коэффициенты, как и раньше, будут пересматриваться ежегодно.

Когда вступят изменения

Проект постановления затрагивает миллионы автовладельцев. Окончательные параметры и сроки внедрения станут известны после завершения публичного обсуждения.

