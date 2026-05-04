Автостраховка по-новому: кому придётся платить больше в Казахстане

В Казахстане планируют пересмотреть систему расчёта стоимости обязательного автострахования. Соответствующий проект постановления подготовило агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает inbusiness.kz
Что изменится в системе «бонус-малус»
Документ предусматривает обновление шкалы «бонус-малус», по которой рассчитывается страховая премия для автовладельцев.
Планируется:
— исключить два штрафных класса — М2 и М1;
— пересмотреть коэффициенты для безаварийных водителей;
— впервые разрешить страховым компаниям корректировать стоимость полиса в пределах ±10% с учетом индивидуальных рисков клиента.
Как это повлияет на водителей
Изменения затронут всех — от аккуратных водителей до тех, кто часто становится виновником ДТП. Стоимость полиса ОГПО будет рассчитываться по новой шкале.
Сейчас действует 15 классов — от штрафных до бонусных. Самый высокий, 13-й класс, получают водители с длительным безаварийным стажем — у них самая низкая стоимость страховки.
После изменений минимальным станет класс «М» с коэффициентом 2,45.
Почему убирают штрафные классы
В АРРФР пояснили, что водителей в классах М1 и М2 практически нет — их доля составляет всего 0,001%. Упрощение шкалы, по расчетам, позволит снизить максимальную стоимость полиса для этой категории примерно на 30%.
Усиление ответственности за грубые нарушения
Для водителей, совершивших серьёзные нарушения, вводится отдельный механизм.
Если ДТП привело к гибели человека или связано с грубым нарушением ПДД, водителю присвоят класс «М» с дополнительным повышением коэффициента на 20%. В итоге он составит 2,94.
Скидки сократятся
Параллельно пересматриваются коэффициенты для «бонусных» классов. Для водителей с 4-го по 13-й класс они увеличатся.
Например, для 13-го класса коэффициент вырастет с 0,50 до 0,70 — скидка снизится с 50% до 30%.
При этом для классов 0–3 коэффициенты останутся прежними.
Индивидуальный подход к цене
Одно из ключевых нововведений — возможность для страховщиков учитывать индивидуальные риски клиента.
Теперь страховые компании смогут:
— снижать стоимость полиса до 10%;
— либо повышать её на те же 10%.
Решение будет приниматься на основе данных единой страховой базы и утверждаться на уровне совета директоров.
Изменения в территориальных коэффициентах
Также проект уточняет подход к расчету убыточности: вместо показателя «страховые премии» будет использоваться более точный — «заработанные страховые премии».
При этом список регионов останется прежним — 17 областей, а также Алматы, Астана и Шымкент. Коэффициенты, как и раньше, будут пересматриваться ежегодно.
Когда вступят изменения
Проект постановления затрагивает миллионы автовладельцев. Окончательные параметры и сроки внедрения станут известны после завершения публичного обсуждения.
Ливни, грозы и жара до +36: Казахстан накроет неустойчивая погода
Отменили пробег к 9 мая — предложили альтернативу: что обсуждают в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.