О дорожных знаках в новых местах предупреждают костанайские полицейские

Департамент полиции Костанайской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение правил дорожного движения, а также правил постановки транспортных средств на парковочных карманах.

Местными исполнительными органами принимаются меры к установке таких дорожных знаков на магистральных улицах. Они уже установлены на улицах Аль-Фараби, Баймагамбетова, Алтынсарина, Каирбекова, Майлина.

«Обращаем внимание водителей, соблюдать требования дорожных знаков и способов постановки транспортных средств на парковочные места, так как это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и состояние аварийности на дорогах», — говорится в сообщении.

Полиция проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил парковки.

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