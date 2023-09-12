О дорожных знаках в новых местах предупреждают костанайские полицейские

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Департамент полиции Костанайской области обращает внимание участников дорожного движения на соблюдение правил дорожного движения, а также правил постановки транспортных средств на парковочных карманах.
Местными исполнительными органами принимаются меры к установке таких дорожных знаков на магистральных улицах. Они уже установлены на улицах Аль-Фараби, Баймагамбетова, Алтынсарина, Каирбекова, Майлина.
«Обращаем внимание водителей, соблюдать требования дорожных знаков и способов постановки транспортных средств на парковочные места, так как это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и состояние аварийности на дорогах», — говорится в сообщении.
Полиция проводит рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил парковки.