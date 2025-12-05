Департамент полиции Абайской области предупредил жителей о новой схеме телефонного мошенничества, связанной с якобы услугами по обслуживанию домофонов, передаёт BAQ.KZ.
По информации правоохранителей, неизвестные звонят гражданам, представляются сотрудниками домофонных компаний и предлагают изготовить «дополнительные ключи» или «подключить доступ без ключа». Для этого они обещают отправить персональный шестизначный код, который, как утверждают мошенники, позволит открывать подъезд без физического ключа.
«На самом деле никакого подобного сервиса не существует. Получив согласие, злоумышленники фактически собирают личные данные граждан», – отметили в полиции.
В департаменте подчёркивают: легальные организации по обслуживанию домофонов не подключают доступ по коду без официального договора, не запрашивают персональные данные по телефону и не навязывают услуги через холодные звонки.
Жителям рекомендуют проявлять максимальную осторожность. При получении подобных звонков советуют сразу прекращать разговор и сообщать о факте в полицию по номеру 102 либо обратиться в ближайшее территориальное подразделение.
