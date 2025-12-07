USD 504.49 EUR 587.73 RUB 6.57

Об отключении электроэнергии предупредили костанайцев

— Сегодня, 10:35
Изображение для новости: Об отключении электроэнергии предупредили костанайцев

pixabay.com

Костанайская Горэлектросеть и ТОО «ЭПК-forfait» сообщают о плановых работах на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях, в связи с чем в ряде спальных районов и частного сектора города временно отключат электроэнергию.

РП-КСМК – с 6 по 12 декабря, с 10:00 до 17:30 (работы на ВЛ)
Под отключение попадает:

  • ИП Снигирев.

ТП-455-А – 8 и 9 декабря, с 09:00 до 21:00 (работы на ВЛ)
Без света будут:

  • ТЦ «Мандарин», ТОО ПКФ «Вельт», ИП Шевченко, парикмахерская «Лик»;
  • спальный сектор:
    • ул. Нурмагамбетова (бывш. Дзержинского) 56, 58, 60;
    • ул. Майлина 57, 57а, 59.

ТП-631 – 10 и 11 декабря, с 09:00 до 20:30 (работы на ТП)
Отключение коснётся:

  • АЗС «Гелиос №5», ТОО «Тандем», ТД «У Петрухи», ТД «Аджедан», магазин «Солнечный», ТД «Woltman», реабилитационный центр (7 мкр., дом 12а);
  • спальный сектор:
    • 7 микрорайон – дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12.

ТП-616А – 12 и 13 декабря, с 09:00 до 20:30 (работы на ТП)
Под отключение попадают:

  • магазин «Сабина»;
  • общежитие КГУ им. А. Байтурсынова по адресу пр. Абая, 32;
  • спальный сектор:
    • пр. Абая 28/4.

КТП-347, фидер 3 – 10 декабря, с 09:30 до 12:00 (работы на ВЛ)
Временно без электроэнергии останутся:

  • магазин «Алтын», ТОО F-lain, магазин «Театральный»;
  • частный сектор:
    • ул. Валиханова 5–21;
    • ул. Дулатова 166–229, 186/1–186/16;
    • ул. Алтынсарина 211–227;
    • ул. Шипина 58–71, 67А, 69/1–69/8.

КТП-068 – 10 декабря, с 14:00 до 16:00 (работы на ВЛ)
Под отключение попадают:

  • ИП «Солошников»;
  • ТОО «Раздольный» (цех кондитерских изделий);
  • филиал УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия»;
  • частный сектор:
    • ул. 40 лет Октября 40–62;
    • ул. Качарская 4–38;
    • ул. Гастелло 25А;
    • СМП-4, дома 5–43.


