Костанайская Горэлектросеть и ТОО «ЭПК-forfait» сообщают о плановых работах на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях, в связи с чем в ряде спальных районов и частного сектора города временно отключат электроэнергию.

РП-КСМК – с 6 по 12 декабря, с 10:00 до 17:30 (работы на ВЛ)

Под отключение попадает:

ИП Снигирев.

ТП-455-А – 8 и 9 декабря, с 09:00 до 21:00 (работы на ВЛ)

Без света будут:

ТЦ «Мандарин», ТОО ПКФ «Вельт», ИП Шевченко, парикмахерская «Лик»;

спальный сектор: ул. Нурмагамбетова (бывш. Дзержинского) 56, 58, 60; ул. Майлина 57, 57а, 59.



ТП-631 – 10 и 11 декабря, с 09:00 до 20:30 (работы на ТП)

Отключение коснётся:

АЗС «Гелиос №5», ТОО «Тандем», ТД «У Петрухи», ТД «Аджедан», магазин «Солнечный», ТД «Woltman», реабилитационный центр (7 мкр., дом 12а);

спальный сектор: 7 микрорайон – дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12.



ТП-616А – 12 и 13 декабря, с 09:00 до 20:30 (работы на ТП)

Под отключение попадают:

магазин «Сабина»;

общежитие КГУ им. А. Байтурсынова по адресу пр. Абая, 32;

спальный сектор: пр. Абая 28/4.



КТП-347, фидер 3 – 10 декабря, с 09:30 до 12:00 (работы на ВЛ)

Временно без электроэнергии останутся:

магазин «Алтын», ТОО F-lain, магазин «Театральный»;

частный сектор: ул. Валиханова 5–21; ул. Дулатова 166–229, 186/1–186/16; ул. Алтынсарина 211–227; ул. Шипина 58–71, 67А, 69/1–69/8.



КТП-068 – 10 декабря, с 14:00 до 16:00 (работы на ВЛ)

Под отключение попадают:

ИП «Солошников»;

ТОО «Раздольный» (цех кондитерских изделий);

филиал УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия»;

частный сектор: ул. 40 лет Октября 40–62; ул. Качарская 4–38; ул. Гастелло 25А; СМП-4, дома 5–43.



