Костанайская Горэлектросеть и ТОО «ЭПК-forfait» сообщают о плановых работах на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях, в связи с чем в ряде спальных районов и частного сектора города временно отключат электроэнергию.
РП-КСМК – с 6 по 12 декабря, с 10:00 до 17:30 (работы на ВЛ)
Под отключение попадает:
- ИП Снигирев.
ТП-455-А – 8 и 9 декабря, с 09:00 до 21:00 (работы на ВЛ)
Без света будут:
- ТЦ «Мандарин», ТОО ПКФ «Вельт», ИП Шевченко, парикмахерская «Лик»;
- спальный сектор:
- ул. Нурмагамбетова (бывш. Дзержинского) 56, 58, 60;
- ул. Майлина 57, 57а, 59.
ТП-631 – 10 и 11 декабря, с 09:00 до 20:30 (работы на ТП)
Отключение коснётся:
- АЗС «Гелиос №5», ТОО «Тандем», ТД «У Петрухи», ТД «Аджедан», магазин «Солнечный», ТД «Woltman», реабилитационный центр (7 мкр., дом 12а);
- спальный сектор:
- 7 микрорайон – дома 4, 8, 8а, 9, 9/1, 12.
ТП-616А – 12 и 13 декабря, с 09:00 до 20:30 (работы на ТП)
Под отключение попадают:
- магазин «Сабина»;
- общежитие КГУ им. А. Байтурсынова по адресу пр. Абая, 32;
- спальный сектор:
- пр. Абая 28/4.
КТП-347, фидер 3 – 10 декабря, с 09:30 до 12:00 (работы на ВЛ)
Временно без электроэнергии останутся:
- магазин «Алтын», ТОО F-lain, магазин «Театральный»;
- частный сектор:
- ул. Валиханова 5–21;
- ул. Дулатова 166–229, 186/1–186/16;
- ул. Алтынсарина 211–227;
- ул. Шипина 58–71, 67А, 69/1–69/8.
КТП-068 – 10 декабря, с 14:00 до 16:00 (работы на ВЛ)
Под отключение попадают:
- ИП «Солошников»;
- ТОО «Раздольный» (цех кондитерских изделий);
- филиал УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия»;
- частный сектор:
- ул. 40 лет Октября 40–62;
- ул. Качарская 4–38;
- ул. Гастелло 25А;
- СМП-4, дома 5–43.
"Налоговый кодекс без удара по бизнесу: Токаев требует пересмотра правил"
«Отбасы банк» столкнулся с парадоксом: получившие льготное жильё снова требуют место в очереди
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.