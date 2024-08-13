В Костанайской области сторож перевел мошенникам 10 миллионов тенге

Случаи обманутых костанайцев мошенникам полицейскими озвучены на встрече с акимом Костаная. По словам руководителя костанайской полиции Булата Иманова, ежедневно, в среднем, регистрируется по пять подобных преступлений.

Были названы самые распространенные преступных схемы аферистов.



«Жители нашего города никак не могут понять одну простую истину о том, что не бывает легких денег о которых пишут в социальных сетях, на платформе «могу подзаработать», дешевых сотовых телефонов «Айфон-15″. Это самые наиболее распространенные виды интернет-мошенничеств на сегодняшний день», — говорит начальник управления полиции Костаная Булат Иманов.

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Продолжают мошенники и представляться сотрудниками компаний операторов мобильной связи. Мошенники, напомнил глава городской полиции, научились взламывать «Whatsapp аккаунты» через вредоносные ссылки, после этого, всем имеющимся контактам, рассылают сообщения с просьбой занять денег. Умеют они и подделывать аккаунты начальников. Недавно одному из костанайцев написал такой руководитель.

«Который пишет: » У нас недавно в организации проходила проверка, КНБ проводил, и есть некоторые вопросы к нашим работникам. Если Вы не против, я дам ваш сотовый телефон сотрудникам КНБ, чтобы они с вами поговорили». Тот работник, он просто сторож», — рассказывает Булат Иманов.

Мнимый сотрудник позвонил, сообщил о подозрительных движениях на счетах сторожа, попросил назвать код, который пришел на телефон мужчины, в результате получив реальный доступ к смартфону. Далее, в течение пары дней, человека обработали так, что он перевел накопления из двух банков, на якобы безопасные счета, деньги за срочно проданный автомобиль. В общем около 10 миллионов тенге.

«Все, наверное, кто в зале сидит, все уже наверное ощущали на себе. Я вам скажу, по себе лично, у меня раз в неделю обязательно кто-то звонит или пишет со взломанных аккаунтов моих знакомых. Просто перезваниваешь, и все — взломали. У вас у всех коллективы, тут руководители в основном, эту работу тоже проводите. Говорите своим работникам», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

По просьбе полиции, на профилактику данного вида преступления акимат города выделил более пяти миллионов тенге. Глава Костаная сообщил, что по прошествии некоторого времени, необходимо будет проверить, насколько действенно в борьбе с аферистами, будут использованы эти деньги.

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